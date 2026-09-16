ఫోక్ డ్యాన్సర్ ఈశ్వర్ కేసు: తొలుత ప్రియురాలు మాధురి సూసైడ్ ఎటెంప్ట్, ఇప్పుడు అదే దారిలో భార్య
ఫోక్ డ్యాన్సర్ ఈశ్వర్ సాయి ప్రస్తుతం బెయిల్ పైన వున్నాడు. కాగా అతడి భార్య శరణ్య తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఓ ఆడియోను రిలీజ్ చేసింది. అందులో... నేను ఈ పోరాటంలో మోసపోయాను. నా భర్త ఈశ్వర్ లేకపోతే నేను బ్రతకలేను. నా జీవితాన్ని ఆగమాగం చేసారు. నాకు ఇదొక్కటే మార్గం కనిపిస్తోంది. నా కొడుకుని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఈ ద్రోహాన్ని నా జీవితంలో నేనెప్పుడూ చూడలేదు అంటూ ఆమె ఆత్మహత్య యత్నం చేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆమె మాట్లాడిన ఆడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ప్రస్తుతం ఆమె పరిస్థితి విషమంగా వున్నట్లు సమాచారం.
తనను పెళ్లి చేసుకుంటానని ఈశ్వర్ సాయి మోసం చేసాడంటూ ఫోక్ డ్యాన్సర్ మాధురి రాథోడ్ నార్సింగి పోలీసు స్టేషనులో ఫిర్యాదు చేసింది. ఐతే ఈ కేసులో ఈశ్వర్ సాయికి ముందస్తు బెయిల్ లభించింది. ఈశ్వర్ సాయి, మాధురి మధ్య సంబంధం పరస్పరం అనుమతితోనే సాగిందనీ, వీరి పరిచయం ఇప్పటిది కాదనీ, ఎప్పటి నుంచో వున్నదని ఈశ్వర్ తరపు న్యాయవాది వాదించడంతో అతడికి బెయిల్ లభించింది.
అసలేం జరిగింది?
ఫోక్ ఆర్టిస్టులైన ఈశ్వర్, మాధురిలు సోషల్ మీడియాలో చాలా పాపులర్. వీరిద్దరూ వేములవాడలోని ఓ హోటల్ గదిలో వుండగా ఈశ్వర్ భార్య రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నది. వాటికి సంబంధించిన వీడియోలు కూడా వైరల్ అయ్యాయి. దీనితో అప్పటివరకూ రహస్యంగా వున్న వ్యవహారం కాస్తా బహిరంగమైంది. ఆ తర్వాత ఈశ్వర్ భార్య శరణ్యపై మాధురి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఆమె తనపై దాడి చేసి దూషించినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నది.
నేను ఈ పోరాటంలో మోసపోయాను— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 16, 2026
ఈశ్వర్ లేకపోతే నేను బతకలేను
బలవన్మరణానికి ప్రయత్నించిన ఈశ్వర్ సాయి భార్య శరణ్య
నా కొడుకుని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి
నా జీవితాన్ని ఆగమాగం చేశారు.. నాకు ఇదొక్కటే మార్గం కనిపిస్తోంది
ఈ ద్రోహాన్ని నేను నా జీవితంలో ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను అంటూ ఆడియో విడుదల… https://t.co/LYMjCGNmQL pic.twitter.com/AGersQ48SG