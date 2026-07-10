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  4. Friend who sent obscene messages to girlfriend killed by having his genitals crushed
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Friday, 10 July 2026 (13:45 IST)

ప్రేయసికి బూతు సందేశాలు పంపిన ఫ్రెండ్, మర్మావయాలు నలిపేసి హతమార్చారు

Crime
BY: ఐవీఆర్
Publish: Fri, 10 Jul 2026 (13:45 IST) Updated: Fri, 10 Jul 2026 (13:47 IST)
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హైదరాబాద్ పసుమాములలో దారుణం జరిగింది. తన తల్లితో కలిసి నివశిస్తూ చెడు వ్యసనాలకు బానిసైన ఓ యువకుడు తన స్నేహితుల చేతుల్లోనే అత్యంత దారుణంగా హత్య చేయబడ్డాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హైదరాబాద్ పసుమాములలో 22 ఏళ్ల నిషాని సుహాస్ అనే యువకుడు తన స్నేహితులతో కలిసి గంజాయి వ్యాపారం చేస్తున్నాడు. గతంలో ఇతడు సికింద్రాబాదులో వుండగా గంజాయి మత్తులో పడటాన్ని గమనించిన తల్లి అక్కడ నుంచి మకాం మార్చింది. కొడుకు తప్పుదోవ పడుతున్నాడని సికింద్రాబాదు వదిలి పసుమాములలో సొంతగా ఇల్లు కొని అక్కడే కొడుకుతో కలిసి వుంటోంది.
 
ఐతే కొడుకు రోజురోజుకీ గంజాయి మత్తులో జోగుతుండటం చూసి ఆ అలవాటును మార్చుకోమని అతడిని రోజూ బ్రతిమాలుతోంది. ఈ క్రమంలో ఇతడికి అదే ప్రాంతంలో మరో ముగ్గురు గంజాయి బ్యాచ్ స్నేహితులయ్యారు. వారితో చెట్టాపట్టాలేసుకుని తిరగడం ప్రారంభించాడు. ఈ ముగ్గురిలో ఒకరికి ప్రియురాలు వుంది. ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్న సుహాస్, అతడి ఫోన్ తీసుకుని స్నేహితుడి ప్రేయసికి అసభ్యకరం సందేశాలను పంపాడు.
 
ఈ విషయాన్ని సదరు యువతి తన ప్రియుడికి చెప్పడంతో అతడు తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురయ్యాడు. సుహాస్ ను హతమార్చాలని నిర్ణయించుకుని మిగిలిన ఇద్దరు స్నేహితులతో కలిసి ఊరు బయట మర్రిచెట్టు దగ్గరకు సుహాస్ ను రప్పించారు. అక్కడ అతడికి పూటుగా మద్యం సేవించారు. అనంతరం అతడితో మెల్లగా గొడవకు దిగారు. భౌతిక దాడి చేసారు. దీనితో ప్రాణభయంతో సుహాస్ పారిపోతున్నా వెంటాడి పట్టుకున్నారు.
 
తన ప్రేయసికి అసభ్య సందేశాలు ఎందుకు పంపావు అంటూ అతడి మర్మావయాలను గట్టిగా నలిపేసి హతమార్చారు. అతడు చనిపోయాడని నిర్థారించుకున్న తర్వాత మృతదేహాన్ని అక్కడే వదిలేసి వెళ్లిపోయారు. మృతుడి తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు నిందితుల్లో ఒకరిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసారు. మిగిలిన ఇద్దరి కోసం గాలిస్తున్నారు.
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ఐవీఆర్

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