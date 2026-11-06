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  4. Gang-rape of a girl in a field; victim video circulating on social media
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Friday, 6 November 2026 (17:55 IST)

బాలికపై పొలంలో సామూహిక అత్యాచారం, సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్న బాధితురాలి వీడియో

crime
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (18:00 IST)
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ఉత్తరప్రదేశ్ లోని ఫిరోజాబాద్ జిల్లా ఖైర్ గఢ్ ప్రాంతంలో ఓ దళిత మైనర్ బాలికపై గుర్తు తెలియని దుండగులు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. దీనికి సంబంధించిన హృదయవిదారక వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్నది. బాలికపై అఘాయిత్యం చేసిన తర్వాత ఆమె గొంతు నులిమి హత్య చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. ఐతే ఘటన స్థలానికి ఎవరో వస్తున్నట్లు గుర్తించి అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు.
 
పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. అక్టోబరు 31న బాలిక బైటకు వెళ్లింది. ఆరోజు పొద్దుపోయిన తర్వాత కూడా ఆమె రాకపోవడంతో ఆమె తల్లిదండ్రులు ఫిర్యాదు చేసారు. ఈలోపుగా నవంబర్ 1న ఖైర్ గఢ్ పొలంలో మైనర్ బాలిక అపస్మారక స్థితిలో పడి వుండటాన్ని స్థానిగులు గమనించారు. వెంటనే ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరిస్థితి విషమించడంతో ఆమెను ఆగ్రా మెడికల్ కాలేజీకి పంపించారు.
 
ఐతే ఆమె అక్కడ మరణించింది. బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం చేసిన నిందితులను పట్టుకునేందుకు సీనియర్ సూపరిండెంట్ ఆఫ్ పోలీసు ఆధ్వర్యంలోని బృందాలు గాలించాయి. ఈ గాలింపులో నవంబర్ 2న ఇద్దరు నిందితులను అరెస్ట్ చేసారు. ఆ తర్వాత రోజు మూడో అనుమానితుడిని అరెస్ట్ చేసి జ్యుడీషియల్ కస్టడికి తరలించారు. మృతురాలి పోస్టుమార్టం రిపోర్ట్ వచ్చాక మరింత స్పష్టత వస్తుందని పోలీసులు తెలియజేసారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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