ఘజియాబాద్లో దారుణం.. భార్యతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడనీ..
తన భార్యతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ప్రాణ స్నేహితుడిని ఇంటికి భోజనానికి పిలిచి తుపాకీతో అత్యంత కిరాతకంగా చంపేసిన దారుణ ఘటన ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ దారుణ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఘజియాబాద్లో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
ఫర్నిచర్ వ్యాపారి అయిన రషీద్ (38), అతడి భార్య షబ్నమ్ (36) దంపతులు ఉన్నారు. రషీద్ వద్ద పనిచేసే ఫహీమ్ (32) అతడికి మంచి స్నేహితుడు. అయితే, గత రెండేళ్లుగా షబ్నమ్, ఫహీమ్ మధ్య వివాహేతర సంబంధం కొనసాగుతోంది. ఆరు నెలల క్రితం పెద్ద కుమారుడి వివాహ సమయంలో ఈ విషయం రషీద్కు తెలియడంతో కుటుంబంలో గొడవలు మొదలయ్యాయి. సంబంధం ఆపేయాలని భార్యను హెచ్చరించినా ఆమెలో మార్పు రాలేదు.
ఈ క్రమంలో సోమవారం రాత్రి ఫహీమ్ను రషీద్ తన ఇంటికి భోజనానికి పిలిచాడు. ముగ్గురూ కలిసి భోజనం చేశాక వారి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. అర్థరాత్రి సమయంలో గదిలోని అల్మారా నుంచి తుపాకీ తీసిన రషీద్.. మొదట ఫహీమ్పై, ఆ తర్వాత భార్య షబ్నమ్పై కాల్పులు జరిపాడు. తలలకు బుల్లెట్ గాయాలు కావడంతో ఇద్దరూ అక్కడికక్కడే కుప్పకూలారు. ఈ హత్యలను వారి ఏడేళ్ల కుమారుడు కళ్లారా చూశాడు. హత్యల అనంతరం కుమారుడి వైపు చూసిన రషీద్.. "ఇక అంతా సర్దుకుంటుంది" అని చెప్పి అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు.
శబ్దాలు విని వచ్చిన ఇరుగుపొరుగు వారు బాధితులను ఆసుపత్రికి తరలించగా, వారు అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. ఫహీమ్ తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు రషీర్పై హత్య కేసు నమోదు చేశారు. నిందితుడితో పాటు హత్యకు గురైన ఫహీమ్కు కూడా నేర చరిత్ర ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. తన పేరు మీద ఉన్న ఇంటిని అమ్మి విడాకులు తీసుకోవాలని షబ్నమ్ భావించడం కూడా ఈ హత్యలకు మరో కారణమై ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. పరారీలో ఉన్న రషీద్ కోసం ప్రత్యేక బృందాలు గాలిస్తున్నాయి.