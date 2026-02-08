తండ్రికి ముగ్గురు భార్యలు - ఆత్మహత్య చేసుకున్న అక్కాచెల్లెళ్లు ముగ్గురూ తోడబుట్టిన వాళ్లే...
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఘజియాబాద్లో ఇటీవల ముగ్గురు అక్కా చెల్లెళ్లు భవనం తొమ్మిదో అంతస్తు నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్న కేసులో సరికొత్త విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. కొరియన్ ఆన్లైన్ గేమ్కు బానిసలైన ఈ ముగ్గురు అక్కా చెల్లెళ్లు తమ టాస్క్లో భాగంగా బలవన్మరణానికి పాల్పడినట్టు పోలీసులు వెల్లడించారు.
అయితే, ఈ కేసులో తాజాగా కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. సదరు అక్కా చెల్లెళ్ళ కుటుంబం మొత్తం గందరగోళంగానే ఉన్నట్టు సమాచారం. మరణించిన బాలికల తండ్రితో అటాచ్మెంట్ ఎక్కువగా ఉందని వారి సూసైడ్ లేఖ వెల్లడిస్తోంది. వారి తండ్రికి ముగ్గురు భార్యలు ఉన్నారని, ఆ ముగ్గురూ సొంత అక్కా చెల్లెళ్లేనని తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
ముగ్గురిని వివాహం చేసుకున్న సదరు తండ్రి, గతంలో ఓ మహిళతో లివిన్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నట్టు పోలీసుల దర్యాప్తులో బయటపడింది. రాజేంద్రనగర్లోని ఓ అపార్టుమెంట్లో ఆమెతో లివిన్లో ఉన్నట్టు తేలింది. 2015లో సదరు మహిళ అనుమానాస్పద రీతిలో బిల్డింగ్ పైనుంచి దూకి ప్రాణాలు తీసుకోగా, ఆత్మహత్యగా భావించి ఈ కేసును కొట్టేశామని డీసీపీ నిమిశ్ పాటిల్ తెలిపారు.
బాలిక తండ్రి వ్యాపారంలో నష్టపోయాడని, రూ.2 కోట్లకు పైగా అప్పులు ఉన్నాయని ఇప్పటికే తెలిసిందని చెప్పారు. కుటుంబ సంబంధాల్లో ఈ గందరగోళం కూడా బాలికల ఆత్మహత్యక కారణమై ఉండవచ్చనే కోణంలోనూ దర్యాప్తు జరుపుతున్నట్టు డీసీపీ వివరించారు.