కర్నాటకలో దారుణం : 13 యేళ్ల బాలికపై మైనర్ల గ్యాంగ్ రేప్
కర్నాటక రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. 13 యేళ్ల మైనర్ బాలికపై ముగ్గురు మైనర్లు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన ముగ్గురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వారిలో ఇద్దరు హైస్కూల్ విద్యార్థులు కావడం గమనార్హం. అత్యాచారం చేయడంతో పాటు, ఈ దారుణానికి వీడియో తీసి నిందితురాలిని భయపెడుతూ పలుమార్లు అఘాయిత్యానికి పాల్పడినట్టు సమాచారం.
కర్నాటక రాష్ట్రంలోని హుబ్బళ్లిలో ఈ దారుణ ఘటన వెలుగు చూసింది. 13 యేళ్ళ బాలికపై ముగ్గురు బాలురు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది. నిందితుల వయసు 14 నుంచి 15 యేళ్ళ మధ్య ఉంటుందని పోలీసులు తెలిపారు.
పోలీసుల కథనం మేరకు.. బాధితురాలి తల్లిదండ్రులు ఇంట్లో లేని సమయంలో అదే ప్రాంతానికి చెందిన ముగ్గురు బాలురు, ఆమెను బలవంతంగా ఒక నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ ఆమెపై వరుసగా అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డారు. ఈ విషయాన్ని ఎవరికైనా చెబితే తాము తీసిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తామంటూ బెదిరించారు.
అయితే, ఆ బాలిక భయంతో జరిగిన ఘోరాన్ని తల్లిదండ్రులకు చెప్పడంతో వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై తక్షణం స్పందించిన పోలీసులు.. కేసు నమోదు చేసి ముగ్గురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నార. నిందితుల్లో ఇద్దరు హైస్కూల్ విద్యార్థులు కాగా, మరొకరు చదువు మధ్యలో ఆపేసిన బాలుడు ఉన్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు. నిందితుల వద్ద మొబైల్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నామని, వీడియోల వ్యవహారంలో లోతైన దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు హుబ్బళ్లి - ధార్వాడ్ పోలీస్ కమిషనర్ ఎన్.శశికుమార్ వెల్లడించారు.