దారుణం, బాలికపై లైంగిక దాడి చేసి ప్రైవేట్ పార్టులో...
గుజరాత్లోని రాజ్కోట్ జిల్లాలో నిర్భయ కేసును పోలిన దారుణమైన సంఘటన జరిగింది. అత్కోట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని గ్రామంలో, ఏడేళ్ల బాలికపై అత్యాచారం చేసి ఆమె ప్రైవేట్ భాగాల్లో ఇనుప రాడ్ను చొప్పించి తీవ్రంగా గాయపరిచారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ముగ్గురు పిల్లల తండ్రి అయిన 35 ఏళ్ల రామ్ సింగ్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గాయపడిన బాలిక రాజ్కోట్లోని ప్రభుత్వ పిల్లల ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది, ప్రస్తుతం బాలిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉందని సమాచారం.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, డిసెంబర్ 4న బాలిక తల్లిదండ్రులు పొలాల్లో పనిచేస్తుండగా ఈ సంఘటన జరిగింది. నిందితుడు రామ్ సింగ్ బాలికను కిడ్నాప్ చేసి సమీపంలోని నిర్జన ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ బాలిక అరవకుండా నోట్లో గుడ్డలు కుక్కి అత్యాచారం చేశాడు. ఆ తర్వాత ఆమె ప్రైవేట్ భాగాల్లో ఒక అడుగు పొడవున్న ఇనుప రాడ్ను చొప్పించి ఆమెను తీవ్రంగా గాయపరిచాడు. బాలిక కనిపించకపోవడంతో ఆమె తల్లిదండ్రులు వెతికినప్పుడు, ఆమె రక్తపు మడుగులో పడి ఉండటాన్ని వారు గుర్తించారు. వెంటనే ఆమెను సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు, అక్కడి నుండి ఆమెను రాజ్కోట్కు తరలించారు.
ఆసుపత్రి వారు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చిన తర్వాత, కేసు తీవ్రత దృష్ట్యా 10 బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. సమీపంలోని గ్రామాలు, ప్రదేశాల నుండి సిసిటివి ఫుటేజ్లను సేకరించి విశ్లేషించారు. నేరం జరిగిన ప్రాంతంలో ఎన్ని మొబైల్ ఫోన్లు యాక్టివ్గా ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి పోలీసులు టెలికాం కంపెనీల డేటాను కూడా పరిశీలించారు. పదుల సంఖ్యలో అటువైపుగా వెళ్లినవారి జాబితాను రూపొందించారు. నేరం జరిగిన సమయంలో వారి సాక్ష్యాలను ధృవీకరించడానికి వారందరినీ విచారణకు పిలిచారు.
రాజ్కోట్ గ్రామీణ పోలీసు సూపరింటెండెంట్ మాట్లాడుతూ, మేము 10 మందిని ఎంపిక చేసాము. చైల్డ్ కౌన్సెలర్, మహిళా పోలీసు అధికారి మరియు వైద్యుల సహాయంతో వారి ఛాయాచిత్రాలను బాధితురాలికి చూపించాము. ఆమె ఒక వ్యక్తిని గుర్తించింది, అతన్ని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు. విచారణ సమయంలో, నిందితుడు నేరాన్ని అంగీకరించాడు. డిసెంబర్ 4వ తేదీ ఉదయం 11 గంటల ప్రాంతంలో ఒక పొలం సమీపంలోని నీటి ట్యాంక్ దగ్గర అతను బాలికపై లైంగిక దాడికి ప్రయత్నించాడు. ఐతే అది విఫలం కావడంతో అతను ఆగ్రహంతో బాలిక ప్రైవేట్ పార్ట్ పైన దారుణంగా హింసించాడు.