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  4. Gruesome murder in broad daylight in Banjara Hills.. Man stabbed to death
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 8 November 2026 (17:07 IST)

బంజారా హిల్స్‌లో పట్టపగలు దారుణ హత్య.. వ్యక్తిని కత్తితో పొడిచి చంపేశారు... (వీడియో)

farooq
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 8 Nov 2026 (17:07 IST)
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హైదరాబాద్‌ నగరంలోని బంజారా హిల్స్‌లోని సాగర్ సొసైటీ సమీపంలో పట్టపగలు ఒక దారుణ హత్య జరిగింది. అందరూ చూస్తుండగానే ఒక వ్యక్తిని కత్తితో పొడిచి చంపడంతో ఆ ప్రాంతంలో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. మృతుడిని మల్లాపూర్‌కు చెందిన ఫరూఖ్‌గా గుర్తించారు. అతను నిర్మాణ రంగంలో సూపర్‌వైజర్‌గా పనిచేస్తున్నట్లు సమాచారం.
 
పోలీసులు వెల్లడించిన ప్రాథమిక సమాచారం మేరకు.. ఇమాద్ అనే వ్యక్తి ఈ హత్య చేసినట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో ఫరూఖ్‌పై జరిగిన దాడి కేసులో ఇమాద్ నిందితుడిగా ఉన్నందున, పాత కక్షలే ఈ హత్యకు దారితీసి ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు.
 
ఫరూఖ్ సిగరెట్లు కొనడానికి సాగర్ సొసైటీకి వచ్చి, తన బైక్‌ను పార్క్ చేస్తుండగా ఇమాద్ కత్తితో అతనిపై దాడి చేశాడు. ఫరూఖ్ ప్రాణభయంతో పారిపోవడానికి ప్రయత్నించగా, ఇమాద్ అతన్ని వెంబడించి ఒక సిగరెట్ దుకాణం సమీపంలో కత్తితో పొడిచాడు.
 
తీవ్ర గాయాలతో ఫరూఖ్ అక్కడికక్కడే మరణించాడు. హత్య అనంతరం నిందితుడు ఘటనా స్థలం నుంచి పారిపోయినట్లు సమాచారం. అతని ఆచూకీ కోసం పోలీసులు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు. మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని పోస్టుమార్టం కోసం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. 

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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