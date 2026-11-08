బంజారా హిల్స్లో పట్టపగలు దారుణ హత్య.. వ్యక్తిని కత్తితో పొడిచి చంపేశారు... (వీడియో)
బంజారాహిల్స్లో పట్టపగలే దారుణ హత్య.. కత్తితో పొడిచి వ్యక్తి హతం హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్లోని సాగర్ సొసైటీ వద్ద పట్టపగలే దారుణ హత్య జరిగింది. జనసమక్షంలోనే ఓ వ్యక్తిని కత్తితో పొడిచి చంపడంతో స్థానికంగా కలకలం రేగింది. మృతుడిని మల్లాపూర్కు చెందిన ఫరూక్గా గుర్తించారు. ఆయన నిర్మాణ రంగంలో సూపర్వైజర్గా పనిచేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇమాద్ అనే వ్యక్తి ఈ హత్యకు పాల్పడినట్లు ప్రాథమిక సమాచారం. గతంలో ఫరూక్ తనపై దాడి చేసిన కేసులో నిందితుడిగా ఉండటంతో పాత కక్షలే హత్యకు కారణమై ఉండొచ్చని తెలుస్తోంది. టపాసులు కొనుగోలు చేసేందుకు సాగర్ సొసైటీకి వచ్చిన ఫరూక్.. బైక్ పార్క్ చేస్తున్న సమయంలో ఇమాద్ కత్తితో దాడి చేసినట్లు సమాచారం. ప్రాణాలు కాపాడుకునేందుకు ఫరూక్ పారిపోతున్నా వెంటాడి టపాసుల దుకాణం సమీపంలో కత్తితో పొడిచినట్లు తెలుస్తోంది. తీవ్ర గాయాలతో ఫరూక్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. హత్య అనంతరం నిందితుడు అక్కడి నుంచి పరారైనట్లు సమాచారం. నిందితుడి కోసం పోలీసుల దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. #BanjaraHills #HyderabadCrime #MurderCase #TelanganaPolice— ముచ్చట్లు | Stories • Voices • Views (@muchatlu_) November 7, 2026