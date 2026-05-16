అద్దె చెల్లించలేక భార్య - కుమార్తెపై అత్యాచారానికి ఇంటి యజమానికి అనుమతిచ్చిన భర్త...
గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఓ దారుణం జరిగింది. సభ్యసమాజం తలదించుకునే దారుణ ఘటన వెలుగు చూసింది. ఇంటి అద్దె చెల్లించలేని ఓ వ్యక్తి దానికి బదులుగా తన భార్య, మైనర్ కుమార్తెపై అత్యాచారం చేసేందుకు ఇంటి యజమానికి అంగీకరించాడు. ఈ అమానుష ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితులను అరెస్టు చేశారు.
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మరేకు.. గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని సురేంద్ర నగర్కు చెందిన ఓ కుటుంబం ఆరు నెలల క్రితం ఉపాధి కోసం మోర్బికి వలస వచ్చింది. అక్కడ నెలకు రూ.2 వేల అద్దెకు ఓ ఇంట్లో నివాసం ఉంటోంది. అయితే, ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా గత నాలుగు నెలలుగా వారు ఇంటి అద్దెను చెల్లించలేదు.
అద్దె బకాయిలు పేరుకుపోవడంతో కట్టుకున్న భర్తే ఓ కిరాతకమైన ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు. బకాయిల కింద తన భార్య, కుమార్తెలపై అత్యాచారం చేసేందుకు ఇంటి యజమానికి అనుమతిచ్చాడు. ఈ దారుణం గురించి బాధితురాలి తల్లికి చెప్పడంతో ఆమె మోర్బి పోలిస్ స్టేషనులో ఫిర్యాదు చేసింది.
దీంతో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు... పోక్సో సహా పలు కఠినమైన సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఆ తర్వాత భాధితురాలి భర్తతో పాటు ఇంటి యజమానిని అరెస్టు చేశారు. మైనర్ బాలిక తండ్రి, ఇంటి యజమాని ఇద్దరూ కలిసి ఈ అఘాయిత్యానికి పథకం రచించారని డిప్యూటీ ఎస్పీ జేఎం లాల్ వెల్లడించారు. ఈ నేరంలో ప్రమేయం ఉన్న మరో వ్యక్తి కోసం గాలిస్తున్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు.
క్రాస్ స్టేట్ రియాల్టీ షో జంగిల్ బుగి కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్ శుక్రవారం హైదరాబాద్ లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ రియాల్టీ షోలో తెలుగు లయన్స్, హిందీ హాక్స్, తమిళ్ టైగర్స్, మావెరిక్స్, కన్నడ పాంతర్స్...ఇలా ఐదు టీమ్స్ పాల్గొననున్నాయి. ఈ నెల 17,18వ తేదీల్లో హైదరాబాద్ లో ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ వేదికగా జరిగే ఆడిషన్స్ నుంచి వివిధ దశల వడబోత తర్వాత పోటీదారులను ఎంపికచేయనున్నారు.
తనకు విడాకులు మంజూరయ్యే వరకు తాను నటనకు దూరంగా ఉంటానని, అప్పటివరకు తన సినిమాలు బిగ్ స్క్రీన్పై విడుదల కాబోవని హీరో రవి స్పష్టం చేశారు. తన భార్య ఆర్తితో ఏర్పడిన మనస్పర్థల కారణంగా విడాకుల కోసం న్యాయపోరాటం చేస్తున్న విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో రవి మోహన్ జీవితంలోకి బెంగుళూరుకు చెందిన ప్రముఖ సింగర్ కెనీషా ఫ్రాన్సిస్ ప్రవేశించారు. ఆమెతో సన్నిహితంగా మెలుగుకూ వచ్చారు. అయితే, కెనీషాను లక్ష్యంగా చేసుకుని కొందరు సైబర్పుల్లింగ్ చేశారు. ఈ వేధింపులను తట్టుకోలేని కెనీషా... హీరో రవి మోహన్తో పాటు చెన్నై నుంచి వెళ్లిపోతున్నట్టు శుక్రవారం ప్రకటించారు.
కథా బలమున్న చిత్రాలను ప్రేక్షకులకు అందిస్తూ సక్సెస్ ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ గా, డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా పేరు తెచ్చుకున్నారు ధీరజ్ మొగిలినేని. ఆయన తన ధీరజ్ మొగిలినేని ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్ పై "సమ్మర్ హాలిడేస్" అనే చిల్డ్రన్ మూవీని త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమాను మన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసే ఒక అందమైన కథతో దర్శకుడు శ్రీకర్ రూపొందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో మాస్టర్ రోహన్, మాస్టర్ అరుణ్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో తేజ సజ్జ నటించిన 'హనుమాన్' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 300 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టింది. ఈ సూపర్ హీరో ఫాంటసీ ఎంటర్టైనర్ హిందీలోనూ ఘన విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చరిత్ర సృష్టించిన ఈ జాతీయ పురస్కార విజేత చిత్రం, అద్భుతమైన 3D సినిమాటిక్ అనుభవంతో తిరిగి వెండితెరపైకి రాబోతోంది. తాజాగా పోస్టర్ రిలీజ్ చేసింది చిత్ర యూనిట్. ఈ చిత్రం 3D వెర్షన్ జూన్ 25, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
కోలీవుడ్ హీరో జయం రవి అలియాస్ రవి మోహన్ జీవితం నుంచి ప్రముఖ గాయని కెనీషా ఫ్రాన్సిస్ తప్పకుంటున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఫెమినిజం గెలిచింది. ఆనందం ఓడిపోయింది అంటూ కెనీషా ఓ ట్వీట్ చేశారు. అలాగే, సోషల్ మీడియా వేదికల నుంచే కాకుండా ఏకంగా చెన్నై నుంచి వెళ్లిపోతున్నట్టు ప్రకటించారు. గత కొన్ని రోజులుగా రవి మోహన్ సతీమణి ఆర్తి రవి, సింగర్ కెనీషాల చుట్టూ ఉన్న వివాదం సోషల్ మీడియాలో హోరెత్తుతున్న విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో గాయని కెనీషా ఒక సుదీర్ఘ వివరణ చేస్తూ ట్వీట్ చేశారు.