రెండో భర్తను ఇద్దరు ప్రియులతో కలిసి హత్య చేసిన భార్య.. ఎక్కడ?
గుజరాత్ రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. ఓ మహిళ.. తన రెండో భర్తను ఇద్దరు ప్రియులతో కలిసి హత్య చేసింది. అనుమానాస్పద కేసుగా నమోదు చేసిన పోలీసుల విచారణలో కూపీ లాగగా ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో ఆ మహిళతో పాటు ఆమె ప్రియుడిని అరెస్టు చేయగా, పరారీలో ఉన్న మరో ప్రియుడి కోసం గాలిస్తున్నారు.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, గుజరాత్కు చెందిన జాగృతి అనే మహిళకు కొన్నేళ్ల క్రితం సుఖ్దేవ్ గిరి అనే వ్యక్తితో వివాహం జరిగింది. వారికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. కానీ కొంతకాలానికి సుఖ్ దేవ్ గిరి సోదరుడు శాంతిగిరి గోస్వామితో ప్రేమలో పడింది. ఆ తర్వాత తన భర్త, పిల్లలను వదిలేసి అతనితో కలిసి వెళ్లిపోయింది. అక్కడే శాంతిగిరిని రెండో వివాహం చేసుకుంది. అక్కడితో ఆమె మోసం ఆగలేదు.
తన ఇంటి పక్కనే ఉన్న ట్రక్కు డ్రైవర్ కాంతిలాల్ అలియాస్ భరత్తో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది. జాగృతి ఇంటిపక్కనే కాంతిలాల్ గది అద్దెకు తీసుకున్నాడు. వీరి బంధానికి రెండో భర్త అడ్డుగా ఉండటంతో.. ప్రియుడితో కలిసి శాంతిగిరిని చంపేందుకు ప్లాన్ వేసింది. ఇందుకోసం యూనస్ అనే వ్యక్తికి రూ.25 వేలు సుపారీ ఇచ్చింది.
దీంతో శాంతిగిరిని చంపేందుకు అతడి ఇంటికి వెళ్లిన యూనస్.. భయపడి అతడు నిద్రపోతున్న ఫొటో తీసి పంపి, హత్య చేశానంటూ జాగృతితో నమ్మబలికాడు. ఆ డబ్బులు తీసుకొని జారుకున్నాడు. తెల్లారి చూసేసరికి శాంతిగిరి బతికే ఉండటంతో ఆమె అవాక్కైంది. దీంతో మోసపోయానని గ్రహించిన జాగృతి, ప్రియుడు కాంతిలాల్తో కలిసి రెండో భర్తను ఊపిరాడకుండా చేసి హత్య చేసింది. అనంతరం దాన్నొక ప్రమాదంగా చిత్రీకరించేందుకు దీపక్ అనే మరో వ్యక్తి సాయం తీసుకుంది.
దీపక్ కూడా ఈ మహిళ ప్రేమాయణం నడిపినట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. అతడు తీసుకొచ్చిన కారులో ముగ్గురూ వెళ్లి.. శాంతిగిరి మృతదేహాన్ని సురేంద్రనగర్ సమీపంలోని కాలువలో పడేశారు. తన భర్త గురించి చుట్టుపక్కలవారు అడిగితే.. కొత్త ఉద్యోగంలో చేరాడని, నంబర్ కూడా మార్చాడని జాగృతి చెప్తూ వచ్చింది.
మరోవైపు గతేడాది అక్టోబరులో శాంతిగిరి మృతదేహాన్ని కాలువలో గుర్తించిన పోలీసులు.. తొలుత అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేశారు. ఆ తర్వాత లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టగా అసలు నేరం వెలుగు చూసింది. దీంతో జాగృతి, కాంతిలాల్ను అరెస్టు చేయగా, వినోద్ కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.
అధికారిక టాక్సిక్ ఖాతా, దర్శకులు గీతూ మోహన్దాస్, జాన్ విక్ ఫేమ్ హాలీవుడ్ కోఆర్డినేటర్ జె.జె. పెర్రీ, మరియు సినిమాటోగ్రాఫర్ రాజీవ్ రవిలతో కలిసి యష్ యాక్షన్ సన్నివేశాలను పర్యవేక్షిస్తున్న ఒక తెరవెనుక ఫోటోను పోస్ట్ చేసింది. 1960ల నాటి వాస్తవిక వుట్టిపడేలా సెట్టింగ్లో, తన సాయుధ సిబ్బందితో చుట్టుముట్టబడిన రాయాగా యష్ యొక్క ఒక ప్రత్యేకమైన స్టిల్ను కూడా అభిమానులు గుర్తించారు.
సోషల్ మీడియాలో యాక్టివుగా వుండే పూనమ్ కౌర్ ఈసారి నేరుగా ఏపీ ఐటీ శాఖామంత్రి నారా లోకేష్ పైన కామెంట్ చేసింది. విషయం ఏమిటంటే...ఇటీవలే ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు జనాభా పెరుగుదలకి సంబంధించి ప్రజలకు ఓ విషయం చెప్పారు. అదేమిటంటే... దంపతులు ఒకరిద్దరు పిల్లలతో సరిపెట్టవద్దనీ, ముగ్గురునలుగురు పిల్లల్ని కనాలని సూచన చేసారు. మూడో బిడ్డను కంటే 30 వేలు, నాలుగో బిడ్డను కంటే 40 వేలు ఇస్తామని ప్రకటించారు.
అధికారిక టాక్సిక్ ఖాతా, దర్శకులు గీతూ మోహన్దాస్, జాన్ విక్ ఫేమ్ హాలీవుడ్ కోఆర్డినేటర్ జె.జె. పెర్రీ, మరియు సినిమాటోగ్రాఫర్ రాజీవ్ రవిలతో కలిసి యష్ యాక్షన్ సన్నివేశాలను పర్యవేక్షిస్తున్న ఒక తెరవెనుక ఫోటోను పోస్ట్ చేసింది. 1960ల నాటి వాస్తవిక వుట్టిపడేలా సెట్టింగ్లో, తన సాయుధ సిబ్బందితో చుట్టుముట్టబడిన రాయాగా యష్ యొక్క ఒక ప్రత్యేకమైన స్టిల్ను కూడా అభిమానులు గుర్తించారు.
కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో బత్తుల కోటేశ్వరరావు నిర్మించిన చిత్రం ‘పురుష:’. ఈ మూవీతో పవన్ కళ్యాణ్ బత్తుల హీరోగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాకి వీరు వులవల దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్, సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజకుమార్, రాయంచ కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమాను మే 22న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో మూవీ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు.
సుడిగాలి సుధీర్ హీరోగా సుధీర్ జోకర్ అనే కొత్త చిత్రం రాబోతోంది. బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అయేషా ఈ చిత్రంతో హీరోయిన్ గా పరిచయం అవ్వబోతుంది .ఈ చిత్రంలో అభిరామి, మురళీ శర్మ, అజయ్ ఘోష్, రమేష్ ఇందిరా, విష్ణు ఓయ్, మురళీధర్ గౌడ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని విజయ్ డొంకాడ, శ్రీధర్ మక్కువ నిర్మిస్తున్నారు.