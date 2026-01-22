భర్త గుండెలపై ప్రియుడిని కూర్చోబెట్టి దిండుతో అదిమి చంపేసిన భార్య
గుంటూరు జిల్లా దుగ్గిరాలలోని చిలువూరులో ఘోరం జరిగింది. ప్రియుడితో స్వేచ్ఛగా గడిపేందుకు కట్టుకున్న భర్తను దారుణంగా చంపేసింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. చిలువూరికి చెందిన శివనాగరాజుకి లక్ష్మీమాధురితో 2007లో వివాహం అయ్యింది. వీరిగి ఇద్దరు సంతానం. భర్త నాగరాజు ఉల్లిపాయలు వ్యాపారం చేస్తుండగా మాధురి విజయవాడలోని ఓ సినిమా హాల్లో టికెట్ కౌంటర్లో పనిచేస్తోంది. ఈ క్రమంలో మాధురికి సత్తెనపల్లికి చెందిన గోపీతో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం కాస్తా వివాహేతర సంబంధానికి దారితీసింది. భర్త లేనప్పుడు గోపికి ఫోన్ చేసి అతడితో ఎంజాయ్ చేయడం ప్రారంభించింది.
ఐతే భర్త ఉల్లిపాయలు వ్యాపారం చేస్తూ ఇంటివద్దనే వుండటంతో ఇక అతడిని అడ్డు తొలగించుకోవాలని ప్లాన్ చేసింది. ఉల్లిపాయల వ్యాపారం వద్దని చెప్పి ప్రియుడు గోపీ హైదరాబాదులో ట్రావెల్స్ వ్యాపారం చేస్తుండగా అతడి వద్ద చేర్పించింది. భర్తను పర్మినెంటుగా హైదరాబాదులో వుండేట్లు చేసింది. ఐతే ఈమధ్య కాలంలో భార్య ప్రవర్తనలో మార్పు గమనించిన నాగరాజు, తను హైదరాబాద్ నగరంలో పని మానేసి ఇంటికి వచ్చేసాడు. ఇక్కడే ట్రావెల్స్ సంబంధించి పనిచేయడం మొదలుపెట్టాడు.
నిత్యం ఇంటిపట్టునే వుంటున్న భర్తను ఎలాగైనా అడ్డు తొలగించుకోవాలని, అతడి భోజనంలో నిద్రమాత్రలు కలిపేసింది. ఆ భోజనం తిన్న నాగరాజు నిద్రలోకి జారుకున్నాడు. వెంటనే ప్రియుడు గోపికి ఫోన్ చేసింది. అతడు రాగానే గోపీని తన భర్త గుండెలపై కూర్చుని గట్టిగా నొక్కేయాలని చెప్పింది. ఆమె భర్త ముఖంపై దిండును వుంచి ఊపిరాడకుండా చేసేసింది. దాంతో నాగరాజు మృతి చెందాడు. అనంతరం గోపీ అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోయాడు. అర్థరాత్రి దాటాక తెల్లవారు జామున 4 గంటలకు తన భర్త గుండెపోటుతో మృతి చెందాడని ఇరుగుపొరుగువారికి చెప్పి కన్నీటిపర్యంతం అయ్యింది.
ఐతే ఆమె వాలకంపై నాగరాజు స్నేహితులు అనుమానం వ్యక్తం చేసారు. నాగరాజు మృతదేహానికి అంత్యక్రియలు జరపడాన్ని అడ్డుకుని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. పోస్టుమార్టం రిపోర్టులో నాగరాజు ఛాతి ఎముకలు విరిగిపోయినట్లు తేలింది. అలాగే అతడి ముక్కు, చెవుల నుంచి రక్త వచ్చింది. కనుక బలవంతంగా హత్య చేసినట్లు తేలడంతో పోలీసులు తమదైన శైలిలో విచారణ చేపట్టారు. దీనితో అసలు విషయం బైటపడింది. గోపీ-మాధురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.