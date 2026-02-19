టీవీ సౌండ్ తగ్గించమని కోరిన భర్త.. దారుణంగా కత్తితో పొడిచి చంపేసిన భార్య
టీవీ సౌండ్ తగ్గించమని కోరిన భర్త ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. కట్టుకున్న భార్యే కడతేర్చింది. ఈ దారుణం ఏపీలోని గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని టిడ్కో గృహ సముదాయంలో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఈ గృహ సముదాయంలో అహ్మద్, క్రాంతి అనే దంపతులు నివసిస్తున్నారు. అయితే, గురువారం రాత్రి పెద్ద సౌండ్ పెట్టుకుని భార్య టీవీ చూస్తోంది.
దీంతో టీవీ శబ్దాన్ని తగ్గించాలని భార్యను భర్త కోరాడు. దీనికి భార్య అంగీకరించలేదు. పైగా, వారిమధ్య మొదలైన చిన్నపాటి గొడవ చివరకు పెద్దదై తారాస్థాయికి చేరడంతో అహ్మద్ను క్రాంతి కత్తితో పొడిచి చంపేసింది. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. కాగా, అహ్మద్, క్రాంతిలు యేడాది క్రితం ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవడం గమనార్హం.