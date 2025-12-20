మరదలితో వివాహేతర సంబంధం, అందుకే భార్యను ముక్కలు చేసి చంపిన గురుమూర్తి
గత జనవరి సంక్రాంతి పండుగ నాడు భార్యను ముక్కలు చేసి ఉడికించి ఆ తర్వాత కాల్చి బూడిద చేసి చెరువులో పడేసిన గురుమూర్తి కేసుకి సంబంధించి మరో బిగ్ ట్విస్ట్ వెలికి వచ్చింది. గురుమూర్తికి తన మరదలితో వున్న వివాహేతర సంబంధమే ఈ దారుణానికి కారణమైనట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. రంగారెడ్డి జిల్లా కోర్టులో ఈ కేసు గురించి సాగుతున్న విచారణలో ఇప్పటివరకూ 36 మంది సాక్షులను విచారించారు.
ట్రైల్ సందర్భంగా వెలికి వచ్చిన మరో సంచలన విషయం, గురుమూర్తికి తన మరదలతో వివాహేతర సంబంధం వున్నట్లు బైటపడటం. బావామరదళ్ల ఎఫైర్ వ్యవహారంలో తరచూ భార్యాభర్తలైన గురుమూర్తి-మాధవిల మధ్య గొడవలు జరుగుతుండేవి. ఈ విషయమై ఎన్నోమార్లు పంచాయతీలు చేసినా గురుమూర్తి తిరిగి అదే విషయమై భార్యతో గొడవపడి ఆమెను ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి కుక్కర్లో ఉడకబెట్టి ఆ తర్వాత కాల్చి బూడిద చేసి ఆనవాళ్లు లేకుండా చేయాలని చూసాడు. ఐతే పోలీసుల దర్యాప్తులో దొరికిపోయాడు.
గురుమూర్తి కేసు వివరాలు..
ఈ ఏడాది సంక్రాంతి పండుగ కోసం గురుమూర్తి, వెంకట మాధవి దంపతులు వారి పిల్లలతో కలిసి బంధువుల ఇంటికి వెళ్లారు. భార్యను చంపాలని అప్పటికే ప్లాన్ వేసుకున్న గురుమూర్తి... పిల్లల ఎదురుగా భార్యపై దాడి చేస్తే అందరికీ తెలుస్తుందని భావించాడు. అందుకే పిల్లలను చుట్టాల ఇంటి వద్దే వదిలిపెట్టాడు.
ఇంటికి వచ్చాక తొలుత భార్యతో గొడవ పెట్టుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఆమె తలను గోడకేసి బలంగా కొట్టాడు. దాంతో ఆమె తలకు దెబ్బ తగిలి కిందపడిపోయింది. ఆమె మీద కూర్చుని గొంతు నులిమి చంపేశాడు. ఆ తర్వాత ఇంట్లో ఉన్న కత్తితో మొదట కాళ్లు కట్ చేశాడు, ఆ తర్వాత చేతులు, ఇతర అవయవాలు, తల కట్ చేశాడు. వాటిని నీళ్లలో వేసి హీటర్ సాయంతో ఉడికించాడు.
అలా ఉడికించిన అవయవాలను స్టవ్ పైన కాల్చాడు. ఎముకలు కాలే దాకా వేడి చేసి వాటిని పొడి చేశాడు. ఆ రోజు సాయంత్రం వాటిని ఓ పెయింట్ బకెట్లో వేసుకుని జిల్లెలగూడ చెరువులో కలిపేశాడు. ఇంటికి వచ్చి కొంత మేర క్లీన్ చేశాడు. ఆ తర్వాత బంధువుల ఇంటికి వెళ్లి పిల్లలను తీసుకువచ్చాడు. అమ్మ ఏదని పిల్లలు అడిగితే... బయటికి వెళ్లిందని చెప్పాడు. అయితే హత్య చేసిన బెడ్రూం వైపు పిల్లలు వెళ్లకుండా జాగ్రత్తపడ్డాడు. ఇలా రెండు రోజుల తర్వాత వెంకట మాధవి తల్లిదండ్రులు వచ్చి అడిగారు. చివరికి వాళ్ల అమ్మ వచ్చి తమ కుమార్తె కనిపించడం లేదని ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేసుకున్నారు పోలీసులు.