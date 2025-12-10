బస్సులో వున్న ఆ అమ్మాయిని మాకు అప్పగించి వెళ్లు: డ్రైవర్కి గంజాయ్ బ్యాచ్ డిమాండ్
గంజాయి తదితర మత్తు పదార్థాలకు బానిసలైన కొందరు యువకులు దారుణమైన చర్యలకు పాల్పడుతున్నారు. కర్నాటక లోని కిక్కేరి తాలూకాలో మద్యం, గంజాయి మత్తులో ఇద్దరు వ్యక్తులు స్కూలు బస్సుకు అడ్డంగా తమ ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఆపారు. ఆ తర్వాత స్కూలు బస్సులో వున్న తమకు కావాల్సిన అమ్మాయిని అప్పగించి వెళ్లు అంటూ బస్సు డ్రైవరును బెదిరించారు.
ఐతే బస్సు డ్రైవర్ ఎంతమాత్రం భయపడకుండా వారిని ఎదిరించాడు. పిల్లల్ని సురక్షితంగా స్కూలు వద్ద దింపాడు. గుర్తు తెలియని ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులను వీడియో తీయడంతో వారిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు వారి కోసం గాలిస్తున్నారు.