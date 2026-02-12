గురువారం, 12 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 12 ఫిబ్రవరి 2026 (11:33 IST)

అందమైన వరుడు, యువతులను పెళ్లాడి నెల రోజులకే డబ్బు, నగలతో పరార్

సోషల్ మీడియా అందుబాటులోకి రావడంతో ప్రతి విషయానికి దానిపై ఆధారపడటం ఎక్కువయ్యింది. వివాహాల సంగతి అయితే వేరే చెప్పనక్కర్లేదు. సోషల్ మీడియాలోని ఏదో ఒక ఫ్లాట్ ఫామ్ ద్వారా పరిచయం చేసుకుని కొన్నాళ్లు స్నేహం ఆ తర్వాత సహజీవనం కుదిరితే పెళ్లి చేసేసుకుంటున్నారు. ఐతే ఇలాంటివి కొన్నిసార్లు మోసాలకు దారి తీస్తున్నాయి. తాజాగా ఇటువంటి ఘటనే జరిగింది. హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన సుశాంత్ పూజారి అనే యువకుడు ఆన్ లైన్ మ్యాట్రిమొని వెబ్ సైట్ల ద్వారా అవివాహితలకు వల వేసేవాడు.
 
ఇతడు చూసేందుకు అందంగా వుండటంతో అవతల అమ్మాయిలు ఇతడి వలలో పడటం జరిగింది. ఇలా అతడు ఆరుగురు యువతులను నమ్మించి ఒకరి తర్వాత ఒకరిని వివాహం చేసుకున్నాడు. పెళ్లయ్యాక నెల రోజులో రెండు నెలలో వారితో కాపురం చేసి వారి వద్ద వున్న డబ్బు, నగలు దోచుకుని పరారయ్యేవాడు. దీనితో బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు.
 
ఈ మోసగాడు ఒకచోట ఓ యువతిని పెళ్లాడితే ఆ ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా విడిచిపెట్టేసి మరోచోటకి మకాం మార్చేస్తుండటంతో ట్రేస్ చేయడం ఒకింత కష్టమైంది. చివరకి అతడిని పోలీసులు వల పన్ని పట్టేసారు. అరెస్ట్ చేసి రిమాండుకి తరలించారు. కనకు ఆన్ లైన్ ద్వారా కలిగే పరిచయాల పట్ల అత్యంత జాగ్రత్తగా వుండాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

Priyanka Chopra: వారణాసి కోసం రాజమౌళికి కండిషన్ పెట్టిన ప్రియాంకా చోప్రా

Priyanka Chopra: వారణాసి కోసం రాజమౌళికి కండిషన్ పెట్టిన ప్రియాంకా చోప్రామహేష్ బాబు తో ఎస్‌.ఎస్‌. రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం వారణాసి లో ప్రియాంకా చోప్రా జోనాస్ భాగమయిన విషయం తెలిసిందే. అయితే తాజాగా ఓ విషయాన్ని తన వ్యక్తిగత సోషల్ మీడియాలో ఓ వార్తను షేర్ చేసుకుంది. అదేమిటంటే తనకు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న డాన్స్ చేసే అవకాశాన్ని ఈ సినిమాలో కల్పించాలని అడిగినట్లు తెలిపింది.

Ramcharan: పెద్ది చిత్రంలోని రెండవ పాట గురించి తాజా సమాచారం

Ramcharan: పెద్ది చిత్రంలోని రెండవ పాట గురించి తాజా సమాచారంరామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటిస్తున్న ‘పెద్ది’ సినిమా నుంచి విడుదల కానున్న రెండో పాట కోసం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న అభిమానులకు స్వల్ప ఆలస్యం ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇటీవలే చికిలి.. చికిలి.. సాంగ్ కు అనూహ్యస్పందన వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా రెండో పాటను మరింత క్రేజ్ తెచ్చేలా చిత్రీకరిస్తున్నారు. సమాచారం మేరకుక ఈ పాట ఈ వారం విడుదల అవుతుందని తొలుత సమాచారం వచ్చినప్పటికీ, నిర్మాతలు ఈ వారం పాటను విడుదల చేయడం లేదని తెలుస్తోంది.

Rajamouli: మృత్యుంజ‌య్‌ టీజర్‌ను రిలీజ్ చేసి అభినందించిన రాజమౌళి

Rajamouli: మృత్యుంజ‌య్‌ టీజర్‌ను రిలీజ్ చేసి అభినందించిన రాజమౌళిశ్రీవిష్ణు లేటెస్ట్ మూవీ ‘మృత్యుంజయ్’. ఈ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్ల‌ర్ హుస్సేన్ షా కిర‌ణ్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కింది. ర‌మ్య గున్నం స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో లైట్‌బాక్స్ మీడియా, పిక్చర్ పర్‌ఫెక్ట్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్స్‌పై సందీప్ గున్నం, వినయ్ చిలకపాటి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. సామజవరగమన మూవీ తర్వాత శ్రీవిష్ణు, రేబా మోనికా జాన్ జంటగా నటించారు. ఈ సినిమాని ఫిబ్రవరి 27న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు.

Mahesh Babu: వారణాసి షూటింగ్ బ్రేక్, యుఫోరియాని వీక్షించిన మహేష్ బాబు

Mahesh Babu: వారణాసి షూటింగ్ బ్రేక్, యుఫోరియాని వీక్షించిన మహేష్ బాబువిభిన్నమైన కథలతో ఎప్పటికప్పుడు తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకునే దర్శకుడు గుణ శేఖర్ గత వారం (ఫిబ్రవరి 6) ‘యుఫోరియా’ అంటూ బాక్సాఫీస్ సందడి చేశారు. గుణ హ్యాండ్‌మేడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌పై నీలిమా గుణ, యుక్త గుణ నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని రాగిణి గుణ సమర్పించారు. ప్రస్తుత ట్రెండ్‌కు తగ్గ కథ, కథాంశంతో గుణ శేఖర్ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రానికి ఆడియెన్స్ నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది. తాజాగా ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించిన సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు తన అభిప్రాయాన్ని సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు.

మైసూర్ శాండల్ సబ్బుకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా తమన్నా.. చల్లారని వివాదం

మైసూర్ శాండల్ సబ్బుకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా తమన్నా.. చల్లారని వివాదంఅభిమానులు తరచుగా సిల్కీ అండ్ బ్యూటీ అని పిలిచే నటి తమన్నాను మైసూర్ శాండల్ సబ్బుకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా నియమించారు. ఇటీవల ఈ ప్రకటన వెలువడినప్పటికీ, ఇది ఇప్పుడు కర్ణాటకలో వివాదానికి దారితీసింది. కర్ణాటక ప్రభుత్వ సంస్థ కేఎస్‌డీఎల్ తమన్నాను ఐకానిక్ సబ్బు బ్రాండ్ అయిన మైసూర్ శాండల్ ముఖచిత్రంగా ప్రకటించింది. అయితే, ఈ నిర్ణయం రాష్ట్రంలోని బిజెపి ఎంపీ నుండి విమర్శలకు గురైంది. తమన్నా ముంబైకి చెందినవారని, బదులుగా కన్నడ నటులను ఎంపిక చేసుకోవచ్చని ఎంపీ వాదించారు.

దానిమ్మ పువ్వు కషాయానికి అంత శక్తి వుందా?

దానిమ్మ పువ్వు కషాయానికి అంత శక్తి వుందా?దానిమ్మ ఆకులు, పూలు, పండ్లు, గింజలు, బెరడు అన్నీ ఔషధంగా ఉపయోగపడతాయి. ముఖ్యంగా దానిమ్మ పూలు చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. దానిమ్మ పువ్వును చూర్ణం చేసి అర ఔన్సు తేనెలో కలిపి ఉదయం, సాయంత్రం తింటే జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు దరిచేరవు. దానిమ్మ పువ్వును నీడలో ఆరబెట్టి అందులో తేనె కలుపుకుని తింటే శరీరం దృఢంగా తయారవుతుంది. దానిమ్మ పువ్వు కషాయం తీసుకుంటే మహిళల్లో పలు రుగ్మతలను నిరోధించవచ్చు. దానిమ్మ పువ్వులో తాటిబెల్లం కలిపి కషాయం చేసి తాగితే గ్యాస్ సమస్య తగ్గి ఆకలి కలుగుతుంది. రక్తంలో షుగర్ స్థాయిలను కంట్రోల్ చేసే శక్తి దానిమ్మ పూలకు వుంది.

ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అవసరం లేకుండా గుండె వాల్వ్ చికిత్స

ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అవసరం లేకుండా గుండె వాల్వ్ చికిత్ససికింద్రాబాద్: వృద్ధాప్యంలో గుండె ఆపరేషన్ అంటే ప్రమాదమనే భయాన్ని చెదరగొడుతూ, ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ లేకుండానే 72 ఏళ్ల వృద్ధురాలికి విజయవంతంగా చికిత్స అందించినట్లు సికింద్రాబాద్‌లోని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ వైద్యులు తెలిపారు. కొన్ని నెలలుగా ఆమెకు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, చిన్న పని చేసినా ఆయాసం, తీవ్ర అలసట వంటి సమస్యలు ఉండేవి. మొదట వీటిని వయస్సు ప్రభావంగా భావించి నిర్లక్ష్యం చేశారు. అయితే పరిస్థితి విషమించి గుండె వైఫల్యంతో ఆసుపత్రిలో చేరాల్సి వచ్చింది.

TrueSilver లాంచ్ ద్వారా దేశీయ డీ2సీ సిల్వర్ జ్యూవెలరీ మార్కెట్ లోకి ACPL ఎక్స్ పోర్ట్స్

TrueSilver లాంచ్ ద్వారా దేశీయ డీ2సీ సిల్వర్ జ్యూవెలరీ మార్కెట్ లోకి ACPL ఎక్స్ పోర్ట్స్భారతదేశంలోని ప్రముఖ వెండి తయారీ, ఎగుమతి సంస్థ అయినటువంటి ACPL ఎక్స్‌పోర్ట్స్, దేశీయ మరియు డిజిటల్ రిటైల్ రంగంలో వ్యూహాత్మక విస్తరణ చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం మొట్టమొదటి డైరెక్ట్-టు-కన్స్యూమర్ ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన TrueSilverను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. ACPL యొక్క దశాబ్దాల ప్రపంచ తయారీ నైపుణ్యంపై నిర్మించబడిన TrueSilver, ఆధునిక, డిజైన్-ఆధారిత మరియు డిజిటల్ స్థానిక బ్రాండ్ ద్వారా కంపెనీ యొక్క నైపుణ్యం, నాణ్యతా ప్రమాణాలను నేరుగా భారతీయ వినియోగదారులకు అందిస్తుంది. రోజువారీ వెండి ఆభరణాలకు పెరుగుతున్న దేశీయ డిమాండ్‌ను పరిష్కరించడం ఈ బ్రాండ్ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం.

అమెజాన్‌లో వ్యాలెంటైన్స్ డే స్టోర్‌తో ప్రేమ సంబరాలు జరుపుకోండి

అమెజాన్‌లో వ్యాలెంటైన్స్ డే స్టోర్‌తో ప్రేమ సంబరాలు జరుపుకోండిబెంగుళూరు: అమెజాన్ ఇండియా మీ వ్యాలెంటైన్స్ డే వేడుకలను మరింత అర్ధవంతంగా చేసేందుకు, ప్రత్యేకంగా కూర్చిపెట్టిన తన వ్యాలెంటైన్స్ డే స్టోర్‌తో సంసిద్ధంగా ఉన్నది. రొమాంటిక్ సర్ప్రైజ్‌లు మొదలుకుని, స్వయంసంరక్షణ ట్రీట్స్, ఫ్రెండ్‌షిప్ వేడుకలు, ఆలోచించి చేసే పనుల వరకు, వేడుకలు చేసుకోవటాన్ని అమెజాన్ ప్రతి ఒక్కరికీ సులభం చేస్తోంది. తాజా పూల డెలివరీలు మొదలుకుని, నోరూరించే చాక్లెట్లు, ఫ్యాషన్ ఫార్వార్డ్ లుక్స్, స్మార్ట్ టెక్, మూడ్‌ను సిద్ధం చేసే గృహాలంకరణ వరకు ఈ వ్యాలెంటైన్స్ డే రోజున విస్తృత శ్రేణి సెలక్షన్‌ను కనుగొనండి.

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యానికి రక్తనాళాల ఆరోగ్యం కీలకం: నిపుణుల ఉద్ఘాటన

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యానికి రక్తనాళాల ఆరోగ్యం కీలకం: నిపుణుల ఉద్ఘాటనహైదరాబాద్: రివియా వాస్కులర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ సహకారంతో వెల్నెస్ బజార్... ఫ్లో-ది లాంజివిటీ డైలాగ్ అనే వినూత్న కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ఫిబ్రవరి 7, 2026న హైదరాబాద్‌లోని కోరమ్ క్లబ్‌లో జరిగిన ఈ సదస్సులో... దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యానికి పునాదులైన రక్త ప్రవాహం, రక్తనాళాల ఆరోగ్యం గురించి చర్చించడానికి ప్రముఖ వైద్యులు, నివారణ ఆరోగ్య నిపుణులు ఒకే వేదికపైకి వచ్చారు.
