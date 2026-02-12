అందమైన వరుడు, యువతులను పెళ్లాడి నెల రోజులకే డబ్బు, నగలతో పరార్
సోషల్ మీడియా అందుబాటులోకి రావడంతో ప్రతి విషయానికి దానిపై ఆధారపడటం ఎక్కువయ్యింది. వివాహాల సంగతి అయితే వేరే చెప్పనక్కర్లేదు. సోషల్ మీడియాలోని ఏదో ఒక ఫ్లాట్ ఫామ్ ద్వారా పరిచయం చేసుకుని కొన్నాళ్లు స్నేహం ఆ తర్వాత సహజీవనం కుదిరితే పెళ్లి చేసేసుకుంటున్నారు. ఐతే ఇలాంటివి కొన్నిసార్లు మోసాలకు దారి తీస్తున్నాయి. తాజాగా ఇటువంటి ఘటనే జరిగింది. హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన సుశాంత్ పూజారి అనే యువకుడు ఆన్ లైన్ మ్యాట్రిమొని వెబ్ సైట్ల ద్వారా అవివాహితలకు వల వేసేవాడు.
ఇతడు చూసేందుకు అందంగా వుండటంతో అవతల అమ్మాయిలు ఇతడి వలలో పడటం జరిగింది. ఇలా అతడు ఆరుగురు యువతులను నమ్మించి ఒకరి తర్వాత ఒకరిని వివాహం చేసుకున్నాడు. పెళ్లయ్యాక నెల రోజులో రెండు నెలలో వారితో కాపురం చేసి వారి వద్ద వున్న డబ్బు, నగలు దోచుకుని పరారయ్యేవాడు. దీనితో బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు.
ఈ మోసగాడు ఒకచోట ఓ యువతిని పెళ్లాడితే ఆ ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా విడిచిపెట్టేసి మరోచోటకి మకాం మార్చేస్తుండటంతో ట్రేస్ చేయడం ఒకింత కష్టమైంది. చివరకి అతడిని పోలీసులు వల పన్ని పట్టేసారు. అరెస్ట్ చేసి రిమాండుకి తరలించారు. కనకు ఆన్ లైన్ ద్వారా కలిగే పరిచయాల పట్ల అత్యంత జాగ్రత్తగా వుండాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.