కారు కొనివ్వలేదని పెళ్లి రద్దు చేసుకుని వధువును వదిలేసి వచ్చాడు
అతడికి కాబోయే భార్య కంటే కారు ముఖ్యమైంది. పైగా చేసేది పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం. అందరికీ ఆదర్శప్రాయుడుగా వుండాల్సిన ఆ రక్షకభటుడే ఓ కారు కోసం కాబోయే భార్యను పెళ్లి పీటలపై వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
హర్యానాలోని పానిపట్ ప్రాంతానికి చెందిన కుల్దీప్ అనే యువకుడు ఢిల్లీ పోలీసు విభాగంలో పనిచేస్తున్నాడు. ఇతడికి హీనా అనే యువతితో పెళ్లి నిశ్చయమైంది. కట్నం కింద రూ. 13 లక్షలు విలువ చేసే కారుతో పాటు 2 తులాల గోల్డ్ చైన్, తన తల్లికి 4 తులాల బంగారు చెవిదిద్దులు, ఇతర కుటుంబ సభ్యులకు కూడా ఆభరణాలు ఇవ్వాలంటూ డిమాండ్ చేసాడు.
ఐతే సమయం తక్కువగా వుండటంతో Brezza కారు డెలివరీ రానందున రూ. 9.5 లక్షల విలువ చేసే హుండాయ్ Aura కారును బుక్ చేసారు అమ్మాయి తరపు పేరెంట్స్. నవంబర్ 20న పెళ్లి జరగాల్సి వుండగా తనకు ఔరా కారు నచ్చలేదనీ, బ్రెజానే కావాలంటూ పెళ్లి రద్దు చేసుకున్నాడు. ఐతే పెళ్లి ఏర్పాట్ల కోసం తాము రూ. 30 లక్షల దాకా ఖర్చు చేసినట్లు వధువు తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. వరుడు, అతడి కుటుంబ సభ్యులపై చర్య తీసుకోవాలంటూ వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు.