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  4. He married another girl and left; marry me if you want, said the father-in-law to his daughter-in-law
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Saturday, 29 August 2026 (12:25 IST)

వాడు మరో అమ్మాయిని చేసుకుని వెళ్లిపోయాడు, కావాలంటే నన్ను చేసుకో: కోడలితో మామయ్య

victim woman
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (12:28 IST)
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బీహార్ రాష్ట్రంలో దారుణ ఘటన జరిగింది. ఓ యువతికి విక్రమ్ రాయ్ అనే యువకుడు ప్రేమ పేరుతో దగ్గరయ్యాడు. అనంతరం ఆమెను శారీరకంగా లొంగదీసుకుని రెండు నెలలు ఆమెతో గడిపాడు. ఆ తర్వాత పత్తా లేకుండా వెళ్లిపోయాడు. అతడి చిరునామా తెలుసుకుని బాధితురాలు వారి ఇంటికి వచ్చింది.
 
విక్రమ్ రాయ్ తండ్రి, అతడి సోదరుడు ఇంటి దగ్గరే వున్నారు. విక్రమ్ రాయ్ తనకు చేసిన అన్యాయం గురించి బాధితురాలు వారితో మొరపెట్టుకున్నది. అదంతా విన్న విక్రమ్ తండ్రి... వాడు మరో అమ్మాయిని పెళ్లాడి అస్సాం వెళ్లిపోయాడు. ఇక రాడు కూడా. కాబట్టి అంతగా నువ్వు ఇక్కడే వుండాలనుకుంటే నన్ను కానీ, నా తమ్ముడిని కానీ పెళ్లాడవచ్చు. మాలో ఎవరో ఒకర్ని పెళ్లి చేసుకుని ఇక్కడే వుండొచ్చు అంటూ అసభ్యకరంగా మాట్లాడటమే కాక ఆమెను దూషించాడు. ఇది కాస్తా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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