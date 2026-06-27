  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. క్రైం న్యూస్
  4. He's got bomb : Man killed in car blast near Tumkuru; suicide, botched kidnapping bid suspected
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 27 June 2026 (23:42 IST)

పెళ్ళికి నిరాకరించిన యువతి.. కత్తితో పొడిచిన యువకుడు.. చివరకు నాటు బాంబు పేలి...

knife
BY: ఠాగూర్
Publish: Sat, 27 Jun 2026 (23:23 IST) Updated: Sat, 27 Jun 2026 (23:42 IST)
google-news
తాను ప్రేమించిన యువతి పెళ్లికి నిరాకరించింది. దీన్ని జీర్ణించుకోలేని యువకుడు ఆమెపై కత్తితో దాడి చేశారు. అయితే, ఆ యువతి ప్రతిఘటించి, అతని నుంచి పారిపోయింది. అయితే, ఆ యువతిని ఎలాగైనా చంపాలని భావించిన ఆ యువకుడు తన వెంట తెచ్చుకున్న నాటు బాంబులను పేల్చాడు. ఆ పేలుడు దాటికి ఆ యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ సంఘటన బెంగళూరు - పుణె జాతీయ రహదారిపై తుమకురు జిల్లా కల్లంబెల్ల వద్ద జరిగింది.
 
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఉత్తర కన్నడ జిల్లా అంకోలకు చెందిన నాగేంద్ర(30) బెంగళూరులో డెలివరీ బాయ్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. ఆయనకు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్‌గా పనిచేస్తున్న ఓ యువతితో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్తా ప్రేమగా మారింది. అయితే నాగేంద్రను వివాహం చేసుకోవడానికి యువతి నిరాకరించింది. కోపోద్రిక్తుడైన నాగేంద్ర.. శనివారం క్యాబ్‌ బుక్‌ చేసి, అందులో యువతిని ఎక్కించుకుని చిత్రదుర్గం వైపు బయల్దేరి వెళ్లాడు. 
 
కొంతసేపటికి యువతితో గొడపడి, కత్తితో దాడి చేశాడు. అప్రమత్తమైన డ్రైవర్‌ ప్రవీణ్‌ కారును రోడ్డు పక్కకు నిలిపివేశాడు. భయంతో యువతి కారు దిగింది. ఈ క్రమంలోనే నాగేంద్ర తన వెంట తెచ్చుకున్న నాటు బాంబును పేల్చాడు. ఈ ఘటనలో నాగేంద్ర అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా.. డ్రైవర్‌, యువతి ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. ఈ ఘటనపై కల్లంబెల్ల పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. 
About Writer
ఠాగూర్

అవి ఐటమ్ సాంగ్‌లు కాదు... ప్రత్యేక డ్యాన్స్ నంబర్లే : తమన్నా

అవి ఐటమ్ సాంగ్‌లు కాదు... ప్రత్యేక డ్యాన్స్ నంబర్లే : తమన్నాపలువురు అగ్ర హీరోల చిత్రాల్లో తాను నటించే ప్రత్యేక గీతాలపై హీరోయిన్ తమన్నా భాటియా స్పందించారు. ఆ ప్రత్యేక గీతాలు ఐటమ్ సాంగ్‌లు కాదన్నారు. అలాంటి పాటలు అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులు ఆస్వాదించాలా ఉంటాయన్నారు. అందుకే అలాంటి గీతాలను ఎంచుకున్నపుడు వాటిని ఐటమ్ పాటలుగ చూడను అని, తన వరుక అవి ప్రత్యేక డ్యాన్స్ నంబర్లే అని చెప్పారు.

మరోమారు సందడి చేయనున్న పుష్ప రాజ్ - శ్రీవల్లి జోడీ

మరోమారు సందడి చేయనున్న పుష్ప రాజ్ - శ్రీవల్లి జోడీవెండితెరపై మరోమారు పుష్పరాజ్ (అల్లు అర్జున్), శ్రీవల్లి (రష్మిక మందన్నా) జోడీ సందడి చేయనుంది. ప్రముఖ కోలీవుడ్ దర్శకుడు అట్లీ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ హీరోగా రాకా పేరుతో ఓ పాన్ ఇండియా మూవీ తెరకెక్కుతోంది. ఈ చిత్రంల దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్. అయితే, ఈ చిత్రంలో రష్మిక మందన్నా కూడా నటించనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. అల్లు అర్జున్, రష్మికకు సంబంధించిన సన్నివేశాలను త్వరలోనే ముంబైలో చిత్రీకరించనున్నట్టు టాలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పుష్ప'లో వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించిన సంగతి తెలిసిందే. రష్మికతో పాటు మృణాల్ ఠాకూర్, జాన్వీ కపూర్ కూడా ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నట్లు సమాచారం.

మొన్ననే గోవాలో కలిశాను... ఆప్యాయంగా మాట్లాడారు : భాగ్యరాజ్ మృతిపై చిరంజీవి

మొన్ననే గోవాలో కలిశాను... ఆప్యాయంగా మాట్లాడారు : భాగ్యరాజ్ మృతిపై చిరంజీవిప్రముఖ దర్శకుడు, నటుడు కె.భాగ్యరాజ్‌ మృతిపై చిరంజీవి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. మొన్ననే గోవాలో ఆయను కలిశానని, అపుడు ఎంతో ఆప్యాయంగా మాట్లాడారని చెప్పారు. శనివారం ఉదయం గుండెపోటుతో కె.భాగ్యరాజ్ హఠాన్మరణం చెందారు. దీనిపై ఆయన ఎక్స్ వేదికగా చిరంజీవి స్పందించారు.

తమిళ దిగ్గజ నటుడు కె.భాగ్యరాజ్య ఎలా చనిపోయారంటే...?

తమిళ దిగ్గజ నటుడు కె.భాగ్యరాజ్య ఎలా చనిపోయారంటే...?ప్రముఖ నటుడు, దర్శకుడు కె.భాగ్యరాజ్ గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 73 సంవత్సరాలు. తనదైన ప్రత్యేక శైలి కథనంతో తమిళ చిత్రసీమలో ఎంతో గుర్తింపు తెచ్చుకుని, హాస్య నటనతో ప్రేక్షకులను అలరించిన భాగ్యరాజ్ మరణంతో తమిళ చిత్ర పరిశ్రమ శోకంలో మునిగిపోయింది. ఇది తీవ్ర విషాదాన్ని కలిగించింది.

ఖుష్బూ సుందర్ కుమార్తె పెళ్లికి వెళ్లొచ్చారు.. గుండెపోటుతో భాగ్యరాజ్ కన్నుమూత (video)

ఖుష్బూ సుందర్ కుమార్తె పెళ్లికి వెళ్లొచ్చారు.. గుండెపోటుతో భాగ్యరాజ్ కన్నుమూత (video)ప్రముఖ తమిళ చిత్రనిర్మాత, నటుడు, దర్శకుడు కె. భాగ్యరాజ్ శనివారం చెన్నైలో గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 73 ఏళ్లు. అద్భుతమైన కథా రచన, స్క్రీన్‌ప్లే నైపుణ్యం, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఆకట్టుకునే చిత్రాలను అందించడంలో ఆయన చేసిన కృషికి ఎంతో గుర్తింపు పొందారు. ఆయన మరణంతో తమిళ చిత్రసీమలో ఒక శకం ముగిసింది. ఆయన అంత్యక్రియలు చెన్నైలోని బెసెంట్ నగర్ శ్మశానవాటికలో మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు నిర్వహించబడతాయి.