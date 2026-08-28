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  4. Hey, please, they are going to kill me; please take me away from this hospital: Pregnant woman killed just as she feared, video
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Friday, 28 August 2026 (17:31 IST)

ఓయ్ బాబూ.. వీళ్లు నన్ను చంపేస్తారు, ప్లీజ్ ఇక్కడ్నుంచి తీసుకెళ్లు: గర్భిణి అన్నట్లుగానే చంపేసారు, వీడియో

Pregnant woman
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (17:36 IST)
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మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వాసుపత్రిలో దారుణం జరిగింది. నిండు గర్భిణి ప్రసవానికి రాగా ఆమెకి సిజేరియన్ చేసారు. వైద్యం వికటించి తల్లీబిడ్డ ఇద్దరూ మరణించారు. ఐతే తనకు ఆపరేషన్ చేయకముందు ఆ గర్భిణీ మహిళ... ఓయ్ బాబూ, వీళ్లు నన్ను చంపేస్తారు, ప్లీజ్ ఇక్కడ్నుంచి తీసుకెళ్లి వేరే ఆసుపత్రిలో చేర్పించండి అంటూ బ్రతిమాలిన వీడియో వైరల్ అయ్యింది. ఆమె అన్నట్లుగానే అదే ఆసుపత్రిలో ఆమెకి వైద్యం చేయడం, తల్లీబిడ్డ మరణించండ తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
 
మధ్యప్రదేశ్‌లోని రేవాలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో 25 ఏళ్ల మహిళ, ఆమె నవజాత శిశువు మృతి చెందారు. ఆమె ప్రసవానికి కొన్ని గంటల ముందు, తనను ఆసుపత్రి నుంచి తీసుకెళ్లమని కుటుంబ సభ్యులను వేడుకుంటూ, అక్కడ చికిత్స కొనసాగించడంపై భయం వ్యక్తం చేసింది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.
 
ఓయ్ బాబూ... నన్ను ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లండి. నేను బతకలేను, వాళ్లు నన్ను చంపేస్తారు అని కల్పనా మిశ్రా ఆ వీడియోలో అంటున్నట్లు వినవచ్చు. కల్పనను మంగళవారం సంజయ్ గాంధీ మెమోరియల్ హాస్పిటల్(SGMH)లో చేర్పించారు. ఆమె కుటుంబ సభ్యుల చెప్పిన దాని ప్రకారం, మరుసటి రోజు ఆమెకు సిజేరియన్ ఆపరేషన్ చేయగా, చికిత్స పొందుతూ ఆమె, ఆమె నవజాత శిశువు మరణించారు.
 
కల్పన తన పరిస్థితి గురించి పదేపదే ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ, ఆమెకు, ఆమె బిడ్డకు సకాలంలో చికిత్స అందించలేదని, ఇది తీవ్రమైన వైద్య నిర్లక్ష్యమని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు. వైద్యులు, నర్సింగ్ సిబ్బంది తమతో దురుసుగా ప్రవర్తించారని కూడా వారు ఆరోపించారు. తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించిన ఆ వీడియోలో, కల్పన తనను ఆసుపత్రి నుంచి తీసుకువెళ్లమని వేడుకుంటూ తీవ్ర ఆవేదనతో కనిపిస్తోంది. ఒక కుటుంబ సభ్యుడు ఆమెను ఓదార్చడానికి వచ్చి, వైద్యులు ఆమెకు చికిత్స చేస్తున్నారని, ఆమె క్షేమంగానే ఉంటుందని చెప్పారు.
 
తల్లీబిడ్డ మరణాలు ఆసుపత్రి వద్ద నిరసనలకు దారితీశాయి. శోకంలో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులు, బాధ్యులుగా భావిస్తున్న వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రధాన ద్వారం బయట ధర్నా నిర్వహించారు. మరోవైపు వైద్యుల నిర్లక్ష్యం ఆరోపణలను ఆసుపత్రి అధికారులు ఖండించారు. ఈ ఆందోళనల నేపథ్యంలో, డీన్ సునీల్ అగర్వాల్, సూపరింటెండెంట్ రాహుల్ మిశ్రా సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, కుటుంబంతో మాట్లాడి, నిష్పక్షపాత విచారణ జరుపుతామని వారికి హామీ ఇచ్చారు.
 
ప్రాథమిక చర్యగా, విధుల్లో ఉన్న ఇద్దరు నర్సింగ్ అధికారులను సస్పెండ్ చేశారు. మరణాలకు దారితీసిన పరిస్థితులపై విచారణ జరిపేందుకు ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. జిల్లా ఆసుపత్రికి చెందిన వైద్యుల బృందం పోస్ట్‌మార్టం పరీక్షలు నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. పోస్ట్‌మార్టం, విచారణ నివేదికల తర్వాతే తల్లి, నవజాత శిశువు మరణానికి గల కచ్చితమైన కారణం తెలుస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. స్థానిక బీజేపీ ఎమ్మెల్యే నరేంద్ర ప్రసాద్ కూడా ఆసుపత్రిని సందర్శించి, మృతుల కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. ఆయన ఆసుపత్రి అధికారులతో మాట్లాడి, ఈ ఘటనకు ఎవరైనా బాధ్యులని తేలితే చర్యలు తీసుకుంటామని ఆ కుటుంబానికి హామీ ఇచ్చారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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