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  4. Hijras engage in a fierce brawl on the banks of the Indrayani River; video
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Thursday, 10 September 2026 (21:11 IST)

ఇంద్రాయణీ నదీ తీరం వద్ద పిచ్చకొట్టుడు కొట్టుకున్న హిజ్రాలు, వీడియో

Hijras groups fight
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (21:14 IST)
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ఎప్పుడూ రైళ్లలోనో లేదంటే ఎక్కడైనా ఫంక్షన్ల వద్దనో డబ్బులు అడుగుతూ కనిపిస్తుంటారు కొంతమంది హిజ్రాలు. మరికొందరైతే ఉద్యోగాలు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తుండటం చూస్తుంటాం. కానీ మహారాష్ట్రలోని అలందీలోని ఇంద్రాయణి నదీ తీరం వద్ద ఆదివారం మధ్యాహ్నం భక్తుల నుండి భిక్షను స్వీకరించే విషయంలో హిజ్రాల మధ్య రెండు గ్రూపులు ఏర్పడ్డాయి. ఆ రెండు గ్రూపులు కూడా ఈ భిక్ష తమకు చెందాలంటే తమకే చెందాలంటూ పిచ్చకొట్టుడు కొట్టుకున్నారు.
 
పోలీసులు చెప్పిన వివరాల ప్రకారం... హిజ్రాలలో ఒక గ్రూపుకి చెందిన వారు సెప్టెంబరు 6న మధ్యాహ్నం సమయంలో భక్తుల నుండి భిక్ష సేకరిస్తుండగా, తాము సేకరించిన స్థలంలో మీరెలా వస్తారంటూ వాదనకు దిగింది మరో వర్గం. ఇది కాస్తా భౌతిక దాడికి దారి తీసింది. ఒకరికొకరు ఇనుప రాడ్లతో కొట్టుకున్నారు. చంపేస్తామంటూ వార్నింగులు ఇచ్చుకున్నారు. దీనిపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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