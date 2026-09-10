ఇంద్రాయణీ నదీ తీరం వద్ద పిచ్చకొట్టుడు కొట్టుకున్న హిజ్రాలు, వీడియో
ఎప్పుడూ రైళ్లలోనో లేదంటే ఎక్కడైనా ఫంక్షన్ల వద్దనో డబ్బులు అడుగుతూ కనిపిస్తుంటారు కొంతమంది హిజ్రాలు. మరికొందరైతే ఉద్యోగాలు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తుండటం చూస్తుంటాం. కానీ మహారాష్ట్రలోని అలందీలోని ఇంద్రాయణి నదీ తీరం వద్ద ఆదివారం మధ్యాహ్నం భక్తుల నుండి భిక్షను స్వీకరించే విషయంలో హిజ్రాల మధ్య రెండు గ్రూపులు ఏర్పడ్డాయి. ఆ రెండు గ్రూపులు కూడా ఈ భిక్ష తమకు చెందాలంటే తమకే చెందాలంటూ పిచ్చకొట్టుడు కొట్టుకున్నారు.
పోలీసులు చెప్పిన వివరాల ప్రకారం... హిజ్రాలలో ఒక గ్రూపుకి చెందిన వారు సెప్టెంబరు 6న మధ్యాహ్నం సమయంలో భక్తుల నుండి భిక్ష సేకరిస్తుండగా, తాము సేకరించిన స్థలంలో మీరెలా వస్తారంటూ వాదనకు దిగింది మరో వర్గం. ఇది కాస్తా భౌతిక దాడికి దారి తీసింది. ఒకరికొకరు ఇనుప రాడ్లతో కొట్టుకున్నారు. చంపేస్తామంటూ వార్నింగులు ఇచ్చుకున్నారు. దీనిపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
A dispute between two groups of transgender persons over alms collection from devotees turned violent at the Indrayani River ghat in Alandi on Sunday afternoon.— Hate Detector (@HateDetectors) September 10, 2026
According to Alandi Police, complainant Yogesh Satish Ganamote, 26, and his friends were collecting alms from devotees… pic.twitter.com/lVfYUZ4KrD