హోం వర్క్ చేయలేదని నాలుగేళ్ల కూతురిని కొట్టి చంపిన తండ్రి
రాయాల్సిన పని పూర్తి చేయలేదనే కారణంతో తండ్రి కొట్టడంతో ఆ నాలుగేళ్ల బాలిక మరణించింది. పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి, విచారణ నిమిత్తం ఒక రోజు రిమాండ్కు పంపారు. హర్యానాలో ఒక హృదయవిదారకమైన, భయంకరమైన సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఫరీదాబాద్లో ఒక వ్యక్తి తన మైనర్ కుమార్తె గణిత ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పలేదనే కారణంతో ఆమెను కొట్టి చంపినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. కృష్ణ జైస్వాల్ (31) అనే నిందితుడు, తన కుమార్తె 50 వరకు అంకెలు రాయడంలో విఫలమవడంతో ఆమెను కొట్టి చంపాడు. పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్టు చేసి నగర కోర్టులో హాజరుపరచగా, కోర్టు అతనికి ఒక రోజు పోలీసు రిమాండ్ విధించింది.
సెక్టార్ 58 పోలీస్ స్టేషన్లో దాఖలైన ఫిర్యాదు ఆధారంగా నిందితుడు కృష్ణ జైస్వాల్ను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. కృష్ణ ఉత్తరప్రదేశ్లోని సోన్భద్ర జిల్లాలో ఉన్న ఖేరతియా గ్రామానికి చెందినవాడు. అతను తన భార్య, నాలుగేళ్ల కుమార్తెతో కలిసి ఫరీదాబాద్లో అద్దె ఇంట్లో నివసిస్తున్నాడు. జైస్వాల్, అతని భార్య ఇద్దరూ ప్రైవేట్ కంపెనీలలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు.
పోలీసుల ప్రకారం, నిందితుడి భార్య పగటిపూట పనికి వెళ్లినప్పుడు, జైస్వాల్ తన చిన్న కుమార్తెతో ఇంట్లో ఉన్న సమయంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. నిందితుడు ఆ చిన్నారిని ఒకటి నుండి 50 వరకు అంకెలు రాయమని అడిగాడు.
నాలుగేళ్ల చిన్నారి ఆ పనిని పూర్తి చేయడంలో విఫలమవడంతో, జైస్వాల్ కోపం కోల్పోయి ఆమెపై దాడి చేసి, ప్రాణాంతక గాయాలకు కారణమయ్యాడని ఆరోపణలు వచ్చాయి.