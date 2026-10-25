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  4. Horrible in Uttar Pradesh : Sister-in-law bites sister-in-law's private part
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 25 October 2026 (20:05 IST)

దారుణం : మరదలి జననాంగాన్ని కొరికిన ఆడపడుచు (వీడియో)

Sister-in-law bite
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 25 Oct 2026 (20:05 IST)
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ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కాన్పూర్‌లో ఓ దారుణం జరిగింది. మరదలి జననాంగాన్ని ఇంటి ఆడపడుచు కొరికేసింది. కాన్పూర్ నగరంలోని సజేతి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ దారుణ ఘటన జరిగింది. పిల్లలు అల్లరి చేస్తుండటంతో ఓ మహిళ (మరదలు) వారిని కొట్టింది. దీన్ని చూసిన బావ, మేనమామలు పిల్లలను కొట్టొద్దంటూ మరదలిని వారించారు. దీంతో వారి మధ్య మాటామాటా పెరగడంతో ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. 
 
ఈ క్రమంలో ఆడపడుచు ఆగ్రహంతో ఊగిపోతూ మరదలి జననాంగాన్ని కొరికేసింది. దీంతో ఆమెను హూటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలించగా, వైద్యులు 55 కుట్లు వేసి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు. బాధితురాలి భర్త అహ్మదాబాద్ నగరంలోని ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాడు. 
 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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