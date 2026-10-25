దారుణం : మరదలి జననాంగాన్ని కొరికిన ఆడపడుచు (వీడియో)
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కాన్పూర్లో ఓ దారుణం జరిగింది. మరదలి జననాంగాన్ని ఇంటి ఆడపడుచు కొరికేసింది. కాన్పూర్ నగరంలోని సజేతి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ దారుణ ఘటన జరిగింది. పిల్లలు అల్లరి చేస్తుండటంతో ఓ మహిళ (మరదలు) వారిని కొట్టింది. దీన్ని చూసిన బావ, మేనమామలు పిల్లలను కొట్టొద్దంటూ మరదలిని వారించారు. దీంతో వారి మధ్య మాటామాటా పెరగడంతో ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది.
ఈ క్రమంలో ఆడపడుచు ఆగ్రహంతో ఊగిపోతూ మరదలి జననాంగాన్ని కొరికేసింది. దీంతో ఆమెను హూటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలించగా, వైద్యులు 55 కుట్లు వేసి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు. బాధితురాలి భర్త అహ్మదాబాద్ నగరంలోని ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాడు.
దారుణం.. మరిది ప్రైవేట్ పార్ట్ కొరికేసిన వదిన ఉత్తరప్రదేశ్ కాన్పూర్లోని సజేటి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఘటన పిల్లలు అల్లరి చేస్తున్నారన్న కోపంతో.. వాళ్లను కొట్టిన ఓ మహిళ మరిది, మామ జోక్యం చేసుకొని.. పిల్లల్ని కొట్టొద్దని వారించారు మాటామాటా పెరగడంతో.. ఒకరిపై మరొకరు పరస్పర దాడులు ఈ నేపథ్యంలోనే.. మరిది ప్రైవేట్ పార్ట్ను కొరికేసిన వదిన చికిత్స కోసం ఆస్పత్రికి తరలింపు.. 55 కుట్లు వేసిన వైద్యులు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి.. దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు మహిళ భర్త అహ్మదాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) October 25, 2026