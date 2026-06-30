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  4. Horrific: 30 men raped a 13-year-old girl over 5 days in Rajasthan
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Tuesday, 30 June 2026 (13:47 IST)

దారుణం, 13 ఏళ్ల బాలికపై 5 రోజుల్లో 30 మంది అత్యాచారం

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BY: ఐవీఆర్
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (13:47 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (13:51 IST)
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రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. రాష్ట్రంలోని శ్రీగంగానగర్ ప్రాంతంలో 13 ఏళ్ల బాలికకు మాయమాటలు చెప్పి ఆటోరిక్షా నడిపే ఓ డ్రైవర్ ఆమెను లొంగదీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఆమెను పట్టణంలో కొన్నిచోట్ల తిప్పి అనంతరం ఆమెను ఓ హోటల్ యజమానికి అమ్మేసి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. 
 
ఆ హోటల్ యజమాని బాలికతో వ్యభిచారం చేయించాడు. 5 రోజుల్లో ఆమెపై 30 మంది అత్యాచారం చేసారు. కాగా హోటల్లో వ్యభిచారం జరుగుతుందనే సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు. ఈ దాడుల్లో బాలికతోపాటు మరో 10 మంది యువతులను రక్షించారు. హోటల్ యజమానితో పాటు విటులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి రిమాండుకి తరలించారు. ఆటోరిక్షా కార్మికుడి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
 
 
 
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ఐవీఆర్

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