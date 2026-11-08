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  4. Horrific incident in West Bengal... Husband sits in a temple holding his wife's severed head
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

పశ్చిమ బెంగాల్‌లో దారుణం... భార్య తెగిన తలను పట్టుకుని ఆలయంలో కూర్చున్న భర్త

bengal couple
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 8 Nov 2026 (09:24 IST)
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పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని దక్షిణ దినాజ్‌పూర్ జిల్లా గంగారాంపూర్‌లో ఒక భయంకరమైన హత్య జరిగింది. రింటు ఘోష్ (46) అనే వ్యక్తి తన భార్య సీమా సర్కార్‌ను ఇంట్లోనే పదునైన ఆయుధంతో తల నరికి హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. హత్య తర్వాత, అతను తన భార్య తెగిన తలను పట్టుకుని స్థానిక కాళీ ఆలయంలో కూర్చున్నాడు. స్థానికులు గమనించడంతో ఈ దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. మృతదేహం వారి ఇంట్లో లభ్యమైంది.
 
సుమారు 15 ఏళ్ల క్రితం వివాహం చేసుకున్న ఈ దంపతులకు ఇద్దరు మైనర్ కుమారులు ఉన్నారు. ఘటన జరిగిన సమయంలో పిల్లలు కూడా ఇంట్లోనే ఉన్నట్లు సమాచారం. సమాచారం అందుకున్న గంగారాంపూర్ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. హత్యకు ఉపయోగించిన ఆయుధాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు, మృతదేహాన్ని పోస్ట్‌మార్టం కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు.
bengal man
 
నిందితుడు గతంలో బస్సు కండక్టర్‌గా పనిచేసేవాడని, ఆ ఉద్యోగాన్ని కోల్పోయానని చెప్పినట్లు సమాచారం. ప్రాథమిక విచారణ ప్రకారం, భార్యాభర్తల మధ్య జరిగిన గొడవ ఈ హత్యకు దారితీసి ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. ఫోరెన్సిక్ సాక్ష్యాలను సేకరిస్తున్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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