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  4. husband allegedly murders wife in sullurupeta tirupati district
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 29 August 2026 (15:47 IST)

బిడ్డను స్కూల్‌లో చేర్పించేందుకు వచ్చిన భార్య... ఇంటికి తీసుకెళ్లి హత్య చేసిన భర్త

sandhya srinivasa rao
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (15:47 IST)
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ఏపీలోని తిరుపతి జిల్లాలో ఓ దారుణం జరిగింది. తన బిడ్డను పాఠశాలలో చేర్పించేందుకు వచ్చిన భార్యకు మాయ మాటలు చెప్పి ఇంటికి తీసుకెళ్లిన భర్తను ఆమెను అతి కిరాతకంగా హత్య చేసి పారిపోయాడు. పరారీలో ఉన్న నిందితుడి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. ఈ దారుణం తిరుపతి జిల్లాలోని సూళ్ళూరుపేట మండలం కోటపోలూరులో జరిగింది. 
 
ఈ గ్రామానికి చెందిన పనబాక సంధ్య (35) అనే మహిళకు భర్త శ్రీనివాస రావు ఉన్నాడు. మద్యానికి, గంజాయికి బానిసైన శ్రీనివాస రావు వేధింపులను భరించలేక, సంధ్య కొంతకాలంగా తన పిల్లలతో కలిసి పుట్టింట్లోనే ఉంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో తమ కుమారుడిని పాఠశాలలో చేర్పించేందుకు సంధ్య గ్రామానికి రాగా, ఆమె భర్త మాయమాటలు చెప్పి ఆమెను తనతో పాటు తీసుకెళ్లాడు.
 
మరుసటి రోజు ఉదయం ఇంటి సమీపంలో ఆమె మృతదేహం చీరతో కప్పబడి కనిపించింది. ఆమె శరీరంపై తీవ్రమైన గాయాలు ఉన్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు గుర్తించారు. సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసులు.. ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని కేసు నమోదు చేశారు. ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్న భర్త ఆచూకీ కోసం ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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