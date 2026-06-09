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  4. Husband catches wife romancing her lover upstairs and cuts off her nose
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Tuesday, 9 June 2026 (15:40 IST)

మేడ మీద ప్రియుడితో రొమాన్స్ చేస్తున్న భార్యను పట్టుకుని ముక్కు కోసిన భర్త

Noce cut
BY: ఐవీఆర్
Publish: Tue, 9 Jun 2026 (15:40 IST) Updated: Tue, 9 Jun 2026 (15:42 IST)
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ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓ షాకింగ్ కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. భార్య మరో వ్యక్తితో ప్రేమాయణం సాగిస్తుండగా తెలుసుకున్న సదరు భర్త ఆమె ముక్కు కోసేసిన ఘటన వెలుగుచూసింది.  పెళ్లి చేసుకున్న 6 నెలలకే అతడి భార్య రీనా పక్కింట్లో వుండే అజయ్ అనే యువకుడితో వివాహేతర సంబంధాన్ని పెట్టుకున్నది. ఈ క్రమంలో ఆదివారం అర్థరాత్రి రీనా మేడ పైకి వెళ్లింది.
 
పక్కింటి మేడ పైనుంచి దుమికి ఈమె వద్దకు వచ్చిన ప్రియుడు ఆమెతో సరససల్లాపాల్లో మునిగిపోయాడు. అదేసమయంలో భర్త రాహుల్ మేడపైకి వచ్చేసాడు. అతడి రాకను గమనించిన ప్రియుడు అక్కడి నుంచి జంప్ అయ్యాడు. ఐతే భార్య రీనాపై తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన రాహుల్ భార్య ముక్కును కత్తితో కోసేసాడు. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది.
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ఐవీఆర్

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