భార్య నిద్ర లేపిందని తుపాకీతో కాల్చుకుని భర్త ఆత్మహత్య, ఏమిటీ విపరీతం?
మనుషులు ఏమైపోతున్నారు, ఏమి ఆలోచిస్తున్నారు, ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు? రోజువారీ పనులలో భాగంగా భర్త లేదా భార్య పనులు చెప్పినా నొచ్చుకుని ప్రాణాలు తీసేసుకునే స్థాయికి వెళ్లిపోతున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇలాంటి విషాదకర సంఘటన చోటుచేసుకున్నది. 35 ఏళ్ల వ్యక్తి తన భార్య తనను నిద్ర లేపిందన్న ఆగ్రహంతో తనవద్ద వున్న తుపాకీతో కాల్చుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన కలకలం సృష్టించింది. ఈ ఘటన బుధవారం నాడు జరుగగా గురువారం నాడు వెలుగులోకి వచ్చింది. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
హత్రాస్ జిల్లాలోని రాంపూర్ జట్టారి గ్రామంలో లాలూ సింగ్, ఆషాదేవి నివాసం వుంటున్నారు. వారికి ఆరేళ్ల ఆరవ్, ఏడాది వయసున్న ఆరోహి ఇద్దరు సంతానం. ఐతే పిల్లవాడిని ట్యూషనుకు పంపే తొందరలో లాలూ భార్య నిద్రపోతున్న తన భర్తను లేపింది. అతడు ప్రతిరోజూ ఉదయం 8 గంటల వరకూ నిద్రపోవడం అలవాటు. అట్లాంటిది ఆమె బుధవారం నాడు ఉదయం 5 గంటలకే భర్తను నిద్ర లేపడం మొదలుపెట్టింది. పిల్లవాడిని స్కూలు పంపాలనీ, పనుల్లో కాస్త సాయం చేయమంటూ లేపింది. దీనితో నిద్ర లేస్తూనే అంతెత్తున మండిపడ్డాడు లాలూ.
నన్ను నిద్ర లేపితే కానీ నీ కళ్లు చల్లగా వుండవా అంటూ రంకెలేసాడు. ఆ తర్వాత గొణుక్కుంటూ పిల్లవాడిని స్కూలు వద్ద దించేసి వస్తూవస్తూ తన భార్య సోదరుడికి ఫోన్ చేసాడు. ఫోనులో... నీతో నేను మాట్లాడేది ఇదే ఆఖరిసారి అనుకుంటాను. నీ చెల్లెల్ని అదే నా భార్యను, పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకో అని చెప్పి ఫోన్ కట్ చేసాడు. దీనితో ఆందోళన చెందిన బావమరిది వెంటనే సోదరి ఇంటికి బయలుదేరి వచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యాడు.
మరోవైపు పిల్లవాడిని స్కూల్లో దింపి ఇంటికి వచ్చిన భర్తకు భార్య ఆషాదేవి టీ పెట్టి ఇచ్చేందుకు వంటగదిలోకి వెళ్లింది. బైట నుంచి వచ్చిన లాలూ నేరుగా తన బెడ్రూంలోకి వెళ్లి తలుపు వేసుకున్నాడు. తన వద్ద అక్రమంగా వున్న తుపాకీతో కాల్చుకున్నాడు. తూటా శబ్దం రావడంతో భయాందోళనకు గురైన కుటుంబ సభ్యులు తలుపు బద్ధలు కొట్టి చూడగా రక్తపు మడుగులు లాలూ సింగ్ పడి వున్నాడు. దీనితో సమాచారాన్ని పోలీసులకు అందించారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
