Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Modified: Friday, 22 May 2026 (17:09 IST)

భార్య నిద్ర లేపిందని తుపాకీతో కాల్చుకుని భర్త ఆత్మహత్య, ఏమిటీ విపరీతం?

Husband angry on his Wife
మనుషులు ఏమైపోతున్నారు, ఏమి ఆలోచిస్తున్నారు, ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు? రోజువారీ పనులలో భాగంగా భర్త లేదా భార్య పనులు చెప్పినా నొచ్చుకుని ప్రాణాలు తీసేసుకునే స్థాయికి వెళ్లిపోతున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇలాంటి విషాదకర సంఘటన చోటుచేసుకున్నది. 35 ఏళ్ల వ్యక్తి తన భార్య తనను నిద్ర లేపిందన్న ఆగ్రహంతో తనవద్ద వున్న తుపాకీతో కాల్చుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన కలకలం సృష్టించింది. ఈ ఘటన బుధవారం నాడు జరుగగా గురువారం నాడు వెలుగులోకి వచ్చింది. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
 
హత్రాస్ జిల్లాలోని రాంపూర్ జట్టారి గ్రామంలో లాలూ సింగ్, ఆషాదేవి నివాసం వుంటున్నారు. వారికి ఆరేళ్ల ఆరవ్, ఏడాది వయసున్న ఆరోహి ఇద్దరు సంతానం. ఐతే పిల్లవాడిని ట్యూషనుకు పంపే తొందరలో లాలూ భార్య నిద్రపోతున్న తన భర్తను లేపింది. అతడు ప్రతిరోజూ ఉదయం 8 గంటల వరకూ నిద్రపోవడం అలవాటు. అట్లాంటిది ఆమె బుధవారం నాడు ఉదయం 5 గంటలకే భర్తను నిద్ర లేపడం మొదలుపెట్టింది. పిల్లవాడిని స్కూలు పంపాలనీ, పనుల్లో కాస్త సాయం చేయమంటూ లేపింది. దీనితో నిద్ర లేస్తూనే అంతెత్తున మండిపడ్డాడు లాలూ.
 
నన్ను నిద్ర లేపితే కానీ నీ కళ్లు చల్లగా వుండవా అంటూ రంకెలేసాడు. ఆ తర్వాత గొణుక్కుంటూ పిల్లవాడిని స్కూలు వద్ద దించేసి వస్తూవస్తూ తన భార్య సోదరుడికి ఫోన్ చేసాడు. ఫోనులో... నీతో నేను మాట్లాడేది ఇదే ఆఖరిసారి అనుకుంటాను. నీ చెల్లెల్ని అదే నా భార్యను, పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకో అని చెప్పి ఫోన్ కట్ చేసాడు. దీనితో ఆందోళన చెందిన బావమరిది వెంటనే సోదరి ఇంటికి బయలుదేరి వచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యాడు.
 
మరోవైపు పిల్లవాడిని స్కూల్లో దింపి ఇంటికి వచ్చిన భర్తకు భార్య ఆషాదేవి టీ పెట్టి ఇచ్చేందుకు వంటగదిలోకి వెళ్లింది. బైట నుంచి వచ్చిన లాలూ నేరుగా తన బెడ్రూంలోకి వెళ్లి తలుపు వేసుకున్నాడు. తన వద్ద అక్రమంగా వున్న తుపాకీతో కాల్చుకున్నాడు. తూటా శబ్దం రావడంతో భయాందోళనకు గురైన కుటుంబ సభ్యులు తలుపు బద్ధలు కొట్టి చూడగా రక్తపు మడుగులు లాలూ సింగ్ పడి వున్నాడు. దీనితో సమాచారాన్ని పోలీసులకు అందించారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి

కేన్స్‌లో దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసే ఘటన చోటుచేసుకుంది. కేన్స్‌లో మిస్ వెనిజులా ఆండ్రీ డెల్ వాల్‌పై ఆమె స్టైలిస్ట్ జియోవన్నీ లగునా కత్తెరతో దాడి చేసిన ఘటన సినీ లోకాన్ని షాక్‌కు గురిచేసింది. ముఖానికి రక్తపు మరకలతో ఆమె వీడియో తీసి ఎస్ఎంలో పోస్ట్ చేయగా వైరల్ అవుతోంది. రెడ్ కార్పెట్‌పై ప్రదర్శనకు ముందు హోటల్ రూమ్‌లో ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. నిందితుడు లగునా లాటిన్ అమెరికాలో పాపులర్ సెలబ్రిటీ స్టైలిస్ట్. బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో పోలీసులు అతడిని అరెస్ట్ చేసి, దాడికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.

Shruti Haasan: హెల్లాల్లో స్టెప్‌లతో అలరించిన రామ్ చరణ్, శ్రుతిహాసన్ఈ కార్యక్రమంలో రెహమాన్ లైవ్ ప్రదర్శన ఇవ్వనుండగా, ప్రియాంక చోప్రా దీనిని 'ఫైర్!' అని అభివర్ణించారు. అమెరికాలో అడ్వాన్స్ బుకింగ్‌లు $393,000 డాలర్లకు చేరుకున్నాయి. పహిల్వాన్ పెద్ది పాత్ర కోసం చరణ్ నిజమైన స్టంట్స్ చేస్తూ కండలు పెంచారు. ఈ చిత్రం జూన్ 3న ప్రీమియర్‌తో ప్రారంభం కాగా, జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఐమాక్స్ మరియు డాల్బీ సినిమాలలో విడుదల కానుంది.

మేము కాప్’లం 17 రోజుల్లోనే తీశారంటే నమ్మలేకపోయా : బండ్ల గణేష్జీ5 తెలుగు నుంచి ‘‘మేము కాప్’లం’’ అనే మరో ఒరిజినల్ సిరీస్ వచ్చింది. రా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ (ప్రొడక్షన్ నెం. 3) బ్యానర్‌పై బి.వి.ఎస్. రవి నిర్మించిన సిరీస్‌కు ‘వికటకవి’ ఫేమ్ ప్రదీప్ మద్దాలి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సిరీస్‌లో నాగబాబు కొణిదెల ప్రధాన పాత్రను పోషించారు. గెటప్ శ్రీను, రవి తేజ నన్నిమాల వంటి ప్రముఖ తారాగణం నటించారు.

Satyadev: యముడిలా కనుమరుగు చేసే సమవర్తి పాత్రలో సత్యదేవ్వైవిధ్యమైన చిత్రాల్లో నటించే సత్యదేవ్ తన 16వ సినిమా సమవర్తి పేరుతో రాబోతున్నాడు. ఈ రోజు ఈ చిత్ర టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమాను రుద్ర పిక్చర్స్ బ్యానర్ & పంచభూత ప్రొడక్షన్స్, స్ పై శివచరణ్ రెడ్డి జక్కిడి, శశిధర్ రెడ్డి పడమటి నిర్మిస్తున్నారు. అజయ్ నాగ్. వి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఎకోలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ, మలయాళంలో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.

Payal Rajput: శౌరవ్ ను హగ్ చేసుకుని ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పిన పాయిల్ రాజ్ పుత్ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 చిత్రం యువతలో పెద్ద చర్చకు తావిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అందులో తన నటనలోని మరో కోణాన్ని పాయల్ రాజ్ పుత్ ఆవిష్కరించింది. ఆ తర్వాత అదే దర్శకుడుతో మంగళవారం సినిమా చేసింది. అందులోనూ ప్రేమ కోసం రగిలిపోయే పాత్రను పోషించింది. ఇలా తెలుగులో పలు పాత్రలలో కనిపించిన ఆమె పంజాబీలో తేరా మేరా సాథీ అనే సినిమాలో నటించింది. అందులో నటించిన శౌరవ్ తో ప్రేమ సన్నివేశాల్లో జీవించిందనే చెప్పాలి.