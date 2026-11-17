కన్నతల్లిని దూషించాడని వ్యక్తిని అత్యంత కిరాతకంగా హత్య చేశాడు...
కన్నతల్లిని దూషించాడని ఓ వ్యక్తిని మరో వ్యక్తి అత్యంత కిరాతకంగా దూషించాడు. డబ్బుల విషయంలో ఏర్పడిన వివాదంతో పాటు తనను తన తల్లిని దూషించడాన్ని జీర్ణించుకోలేక ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డాడు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మేడ్చల్ - మల్కాజిగిరి జిల్లా ఘట్కేసర్ ప్రాంతంలో ఈ ఘటన జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లికి చెందిన బాలుడు (17) జీవనోపాధి కోసం ఘట్కేసర్ మండలం అవుషా పూర్కు వచ్చి జగత్ స్వప్న స్పార్కిల్ క్యాసిల్లో బంధువు శివతో కలిసి వాచ్మెన్గా పనిచేస్తూ ఒకటే గదిలో నివాసం ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలో డబ్బుల విషయంలో ఇద్దరి మధ్య కొంతకాలంగా వివాదాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే శివ.. బాలుడిని, అతడి తల్లిని దూషించడంతో కక్ష పెంచుకున్నాడు.
ఆదివారం ఇద్దరూ కలిసి మద్యం తాగుతున్న సమయంలో మరోసారి గొడవ జరిగింది. ఆగ్రహానికి గురైన బాలుడు యువకుడిని కిందపడేసి సిమెంట్ ఇటుకతో ముఖం, తలపై బలంగా కొట్టడంతో అక్కడికక్కడే మృతిచెందాడు. అనంతరం గదిలో ఉన్న కూరగాయలు కోసే కత్తితో మర్మాంగాన్ని కోశాడు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు నిందితుడి కోసం గాలింపు చేపట్టారు. సోమవారం అవుషాపూర్లో బాలుడు సంచరిస్తున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం అందడంతో అదుపులోకి తీసుకున్నారు.