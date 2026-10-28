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  4. Hyderabad: Husband and wife die by suicide after writing a suicide note on the wall
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Wednesday, 28 October 2026 (12:11 IST)

ఎప్పటినుంచో చనిపోదామనుకుంటున్నాం, ఇవాళ కుదిరిందంటూ గోడ మీద సూసైడ్ నోట్

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Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (12:16 IST)
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హైదరాబాదులోని కెపిహెచ్‌బి కాలనీలో విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకున్నది. తమ కన్నబిడ్డను చంపేసి యువ దంపతులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. 30 ఏళ్ల గోపీనాథ్, 26 ఏళ్ల సమత పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రానికి చెందినవారు. వీరు కెపిహెచ్బి కాలనీలో నివాసం వుంటున్నారు. గోపీనాథ్ ఓ హోటల్లో చెఫ్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. వీరికి సంవత్సరం వయసున్న పాప కూడా వుంది. ఐతే మంగళవారం నాడు వారి ఉదయం నుంచి వారి గది తలుపులు తీయకుండా వుండేసరికి ఎదురింట్లో వున్న వృద్ధుడు పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు.
 
పోలీసులు ఇంటికి వచ్చి తలుపులు పగులగొట్టి చూడగా డైనింగ్ హాలులో దంపతులిద్దరూ ఉరి వేసుకుని వేలాడుతూ కనిపించారు. బెడ్రూంలో పాప విగతజీవిగా పడి వుంది. గోడ మీద ఆంగ్లంలో సూసైడ్ నోట్ రాసారు. తమ చావుకి ఎవరూ కారణం కాదనీ, ఎవర్నీ విచారించాల్సిన పనిలేదని పేర్కొన్నారు. తాము చాలాకాలం క్రితం నుంచే ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నామనీ, ఈరోజు ఆ పని చేస్తున్నట్లు సూసైడ్ నోట్‌లో పేర్కొన్నారు. వీరి మరణానికి ఆర్థిక సమస్యలే కారణమై వుండవచ్చని పోలీసులు ప్రాథమిక నిర్ణయానికి వచ్చారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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