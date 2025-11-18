శ్రావ్య... నీవు లేని జీవితం నాకొద్దు... భార్య మృతిని తట్టుకోలేక భర్త ఆత్మహత్య
తన భార్య ఎడబాటును ఆ భర్త జీర్ణించుకోలేకపోయాడు. శ్రావ్య.. నీవు లేని జీవితం నాకొద్దు అంటూ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ విషాదకర ఘటన హైదరాబాద్ నగరంలోని శంషాబాద్లో చోటుచేసుకుంది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
బెంగుళూరు నగరానికి చెందిన ముత్యాల విజయ్ (40) యేడాదిన్నర క్రితం తన భార్య శ్రావ్య (35)ను తీసుకుని హైదరాబాద్ నగరానికి వచ్చాడు. అతను స్థానిక విమానాశ్రయంలో ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేసుకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటూ వస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఐపీఎఫ్ ద్వారా శ్రావ్య గర్భందాల్చింది. ఆమె గర్భంలో కవలలు పెరుగుతున్నారని తెలుసుకుని ఆ దంపతులు ఎంతో సంతోషించారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఎనిమిది నెలల గర్భవతి కూడా.
ఈ క్రమంలో ఈ నెల 16వ తేదీన రాత్రి సమయంలో ఆమెకు కడుపునొప్పి రావడంతో అత్తాపూర్లని మరో ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించగా, మెరుగైన వైద్య కోసం మరో ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ ఆమె తుదిశ్వాస విడిచింది. దీంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన విజయ్... శంషాబాద్ నివాసంలో ఉరేసుకున్నాడు. దంపతులు, కవలల మృతదేహాలను ఉస్మానియా ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.