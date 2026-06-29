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సర్ జాబితాలో లేని పేరు : జైలుకు పంపుతారన్న భయంతో వ్యక్తి ఆత్మహత్య
స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (సర్) జాబితాలో తన పేరు లేకపోవడంతో ఓ వ్యక్తి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. జాబితాలో తన పేరు లేకపోవడంతో ఆందోళన చెందడంతో పాటు జైలుకు పంపుతారని భయపడిపోయాడు. దీంతో ఆ వ్యక్తి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ విషాదకర ఘటన హైదరాబాద్ నగరంలోని బోరపండ ఏరియాలో జరిగింది.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, హైదరాబాద్, బోరబండ ప్రాంతంలోని భరత్ నగర్ నివాసి అయిన షేక్ ముజిబుర్ రహ్మాన్ (51) ఒక సాధారణ కారు డ్రైవర్గా పని చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. అతడికి భార్య, ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. అందులో ఇద్దరు పిల్లలు మానసిక వికలాంగులు. అయితే ముజిబుర్ పేరు పాస్ పోర్టుతో పాటు ఇతర ప్రభుత్వ ఐడెంటిటీ కార్డులలో తప్పుగా పడటంతో వాటిని సరిచేసుకోవడానికి ఏజెంట్ల చుట్టూ తిరుగుతూ ఇప్పటికే భారీగా ఖర్చు చేసి తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాడు.
ఈ క్రమంలో ఎన్నికల సంఘం ప్రక్రియలో తన డాక్యుమెంట్లు సరిపోలడం లేదని, సర్ జాబితాలో తన పేరు లేదని ముజిబుర్ తీవ్ర మనస్తాపానికి గురయ్యాడు. జాబితాలో పేరు లేకపోతే పోలీసులు వచ్చి తనను జైలుకు పంపుతారని... అదే జరిగితే తన ఇద్దరు దివ్యాంగ పిల్లలను, కుటుంబాన్ని ఎవరు చూసుకుంటారంటూ భార్య వద్ద నిత్యం ఆవేదన చెందేవాడు. భార్య ఎంత ధైర్యం చెప్పినా సోషల్ మీడియాలో వచ్చే తప్పుడు ప్రచారాల వల్ల అతడిలో భయం పోలేదు.
ఈ తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడి భరించలేక ముజిబుర్ తన ఇంటి బయట ఉన్న షెడ్డు ఇనుప రాడు ఉరేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. నిజంగానే 'సర్' భయంతోనే చనిపోయాడా లేక ఇతర ఆర్థిక, ఆరోగ్య కారణాలు ఉన్నాయా అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
అనిరుధ్ రవిచంద్రన్, కావ్య మారన్ల పెళ్లికి ముహూర్తం ఖరారు?
యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూలో సీనియర్ నటుడు వై.జి. మహేంద్రన్ చేసిన కామెంట్స్ కోలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. మహేంద్రన్ తన మేనల్లుడు అనిరుధ్ రవిచందర్, కావ్య మారన్ వివాహం గురించి ప్రస్తావించారు దీనివల్ల, కొంతకాలంగా వినిపిస్తున్న ఊహాగానాలను ఆయన పొరపాటున ధృవీకరించారేమోనని చాలామంది భావించారు. "అనిరుధ్ మృదు స్వభావి. నాకు తెలిసినంత వరకు వాళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు. ఆ అమ్మాయి (కావ్య మారన్) సాధారణ వ్యక్తి కాదు. అంత పెద్ద టీమ్ను నిర్వహించగల సామర్థ్యం ఆమెకు ఉంది. తండ్రి వ్యాపార నైపుణ్యాలు ఆమెకు వచ్చాయి. ఇద్దరూ మంచి జోడీ. కలిసి మ్యూజిక్ బిజినెస్లో కూడా రాణించగలరు" అని వైజీ పేర్కొన్నారు. మహేంద్రన్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలతో కావ్య-అనిరుధ్ పెళ్లి టాపిక్ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్గా మారింది.
కావ్యా మారన్ను అనిరుధ్ పెళ్లాడనున్నారా?
సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీ అధినేత, ప్రముఖ నిర్మాత కళానిధి మారన్ కుమార్తె కావ్యా మారన్ను ప్రముఖ యువ సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ వివాహం చేసుకోబోతున్నారంటూ జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ ప్రచారానికి మరింత బలం చేకూరేలా తమిళ సీనియర్ నటుడు వైజీ మహేంద్రన్ కామెంట్స్ చే్శారు. ఇపుడు ఈ వ్యాఖ్యలు ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన అనిరుధ్, కావ్యల గురించి మాట్లాడుతూ.. "అనిరుధ్ చాలా మంచివాడు, సాఫ్ట్ బాయ్. ఎంతో సమర్థుడు. అయితే, ఏదో ఒక విషయం అతడిని పెళ్లి వైపు అడుగులు వేయకుండా ఆపుతోంది. ఆ అడ్డంకులు త్వరలోనే తొలగిపోతాయని ఆశిస్తున్నా" అంటూ నవ్వుతూ వ్యాఖ్యానించారు.
శ్రద్ధా కపూర్ ప్రధాన పాత్రలో 'ఈఠ' టైటిల్ వివాదం ఏంటి?
బాలీవుడ్ నటి శ్రద్ధా కపూర్ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన చిత్రం ఈఠ. లక్ష్మణ్ ఉటేకర్ దర్శకుడు. ఈ సినిమా టీజర్ జూన్ 23న విడుదలై వివాదంలో చిక్కుకుంది. మరాఠీ 'లవాణి' కళాకారిణి 'విఠాబాయి నారాయణ్ గావ్కర్' జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ బయోపిక్ టైటిల్పై రాజకీయపార్టీ ఎన్సీపీ, విఠాబాయి కుటుంబ సభ్యులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
నా భర్త గోవిందాకు అనేక మంది మహిళలతో సంబంధం ఉంది : భార్య సునీత అహుజా
ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు గోవిందాపై ఆయన భార్య సునీత అహుజా సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. తన భర్తకు అనేక మంది మహిళలతో సంబంధం ఉందని ఆమె ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం ఆమె 'లాకప్ : సచ్ యా సజా' అనే రియాలిటీ షోలో కంటెస్టెంట్గా పాల్గొంటున్నారు. షో ప్రీమియర్ ఎపిసోడ్లోనే తన వివాహ జీవితంలోని రహస్యాలను బయటపెట్టి, భర్త గోవిందాకు గతంలో పలువురితో ఎఫైర్లు ఉన్నాయని అంగీకరించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు బాలీవుడ్ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
నెట్ ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న బాహుబలి ది టార్చ్ బేరర్
ఇండియన్ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద కొత్త చరిత్ర సృష్టించింది బాహుబలి. బాహుబలి ది బిగినింగ్, బాహుబలి ది కన్ క్లూజన్ చిత్రాలు రికార్డ్ స్థాయి వసూళ్లు సాధించి మరే సినిమా అందుకోలేని బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేశాయి. బాహుబలిగా రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ప్రపంచస్థాయిలో కీర్తి ప్రతిష్టలు సంపాదించుకున్నారు. ఈ పేరు, గుర్తింపు ఊరికే రాలేదని బాహుబలి మేకింగ్ డాక్యుమెంటరీ బాహుబలి ది టార్చ్ బేరర్ చూస్తే తెలుస్తోంది.