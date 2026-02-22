ప్రియురాలితో గడిపేందుకు కిడ్నాప్ డ్రామా ఆడిన వ్యక్తి.. చివరకు...
తన ప్రియురాలితో గడిపేందుకు ఓ వ్యక్తి ఏకంగా కిడ్నాప్ డ్రామా ఆడాడు. ఈ ఘటన ఉప్పల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని రామంతపూర్ డివిజన్ గాంధీనగర్లో చోటుచేసుకుంది. జనప్రియ అపార్టుమెంటులో ఉంటున్న పూర్ణచందర్ రావుకు భార్యతో పాటు తొమ్మిదేళ్ల కుమార్తె ఉంది. అతను మాదాపూర్లోని ఓ పబ్లో పనిచేస్తున్నాడు.
రెండు రోజుల క్రితం రాత్రి స్నేహితులు వచ్చారని చెప్పి తన ఫోనును ఇంట్లోనే ఉంచి బయట గడియపెట్టి వెళ్లిపోయాడు. ఆ సమయంలో నడుచుకుంటూ వచ్చిన ఇద్దరు అమ్మాయిలు, మరో వ్యక్తితో కలిసి పూర్ణచంద్ర రావు వెళ్లిపోయాడు. ఉదయం నిద్రలేచిన భార్య, భర్త కనిపించకపోవడంతో ఆందోళన చెందిన అపార్టుమెంటులోని సీసీటీవీ ఫుటేజీ దృశ్యాలను చూడగా, తన భర్త ఇద్దరు యువతులు, ఒక యువకుడితో కలిసి వెళ్లడంతో కిడ్నాప్గా భావించింది.
దీంతో మరిం ఆందోళనకు గురైన ఆమె ఉప్పల్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. అలాగే మాదాపూర్ వెళ్లి భర్త పని చేసే పబ్ నిర్వాహకులకు సమాచారం అందించడంతో వారు మాదాపూర్ పోలీసు స్టేషనులో ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీలోని ఒక యువతి ఆచూకీ దొరకగా ఆమెను విచారించడంతో అసలు విషయం వెలుగు చూసింది.
పబ్లో పని చేస్తున్న బెంగాళీ యువతితో గత కొంతకాలంగా సహజీవనం చేస్తున్నాడని తెలిపింది. ఈ క్రమంలో ఆమెతో గడిపేందుకు పబ్లో తనతో కలిసి పని చేసే యువతులతో కిడ్నాప్ డ్రామా భర్త ఆడినట్లుగా గుర్తించారు. వారి ఫోన్ నెంబర్ లొకేశన్ను పరిశీలించి ఒడిశాలో ఉన్నట్లు గుర్తించారు.