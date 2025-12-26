భార్యపై అనుమానం... బిడ్డల కళ్లెదుటే పెట్రోల్ పోసి సజీవదహనం చేసిన భర్త
హైదరాబాద్ నగరంలో దారుణం జరిగింది. భార్యపై అనుమానంతో కన్నబిడ్డల కళ్ళెదుటే ఆమెపై పెట్రోల్ పోసి సజీవదహనం చేశాడో భర్త. తండ్రిని అడ్డుకునేందుకు వచ్చిన కుమార్తెను సైతం నిప్పుల్లో తోసి అక్కడ నుంచి పారిపోయాడు. ఈ విషాదకర ఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే,
హైదరాబాద్ నగరంలోని నల్లకుంట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో క్రిస్మస్ పండుగకు ఒక రోజు ముందు ఈ నెల 24వ తేదీన జరిగింది. నగరానికి చెంందిన వెంకటేశ్, త్రివేణిలు ప్రేమించి పెళ్ళి చేసుకున్నారు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు. గత కొంతకాలంగా భార్య త్రివేణి ప్రవర్తనపై వెంకటేశ్కు అనుమానం ఎక్కువైంది.
దీంతో భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్థలు తలెత్తాయి. ఈ క్రమంలో ఈ నెల 24వ తేదీన పిల్లల ముందే భార్యపై దాడి చేసి, ఆ తర్వాత పెట్రోల్ పోసి నిప్పటించాడు. మంటల్లో కాలిపోతున్న తల్లిని కాపాడేందుకు కుమార్తె ప్రయత్నించగా ఆమెను కూడా నిప్పుల్లోకి తోసి అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు.
వారి కేకలు విన్న ఇరుగుపొరుగువారు అక్కడికి చేరుకునేసరికి త్రివేణి తీవ్ర గాయాలతో మృతి చెందింది. స్వల్ప గాయాలతో బయటపడిన కుమార్తెను చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు భర్త వేధింపులు భరించలేక త్రివేణి ఇటీవల పుట్టింటికి కూడా వెళ్లిపోయింది. కానీ, తాను మారుతానని, వేధించనని భర్త నమ్మబలకడంతో ఆమె తిరిగి వచ్చింది. ఈ ఘటనపై స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి పరారీలో ఉన్న వెంకటేశ్ కోసం గాలిస్తున్నారు.