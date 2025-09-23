యువకుడి ఇంట్లో వివాహిత ఆత్మహత్య - బాత్రూమ్లో చీరతో ఉరి
పాలమూరు జిల్లాలో ఓ విషాదకర ఘటన జరిగింది. ఓ యువకుడి ఇంటిలో వివాహిత ఒకరు బలన్మర
ణానికి పాల్పడ్డారు. బాత్రూమ్లో చీరతో ఉరి వేసుకుది. ఆ మహిళ తన గదిలోనే ఉందని బయటకు తెలిస్తే పరువు పోతుందని భావించిన ఆ యువకుడు.. ఆమెను కాపాడే ప్రయత్నం చేసాడు. అది కాస్త ఆలస్యం కావడంతో ఆమె ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ సంఘటన నాగోలు ఠాణా పరిధిలో జరిగింది.
పోలీసుల కథనం మేరకు.. మహబూబాబాద్ జిల్లా రెడ్యాలకు చెందిన మహిళ (38), భర్త, కుమార్తె, కుమారుడున్నారు. వీరి ఇంటికి సమీపంలోనే నివసించే బానోత్ అనిల్ నాయక్(24)తో ఆమెకు పరిచయం ఉంది. అనిల్ నాగోలులోని అంధుల కాలనీలో ఉంటున్నాడు.
ఈ నెల 20న తన మూడేళ్ల కుమారుడికి నగరంలోని ఆస్పత్రిలో చికిత్స చేయిస్తానని ఇంట్లో చెప్పి ఆమె అనిల్ వద్దకు వచ్చింది. 21న రాత్రి వరకు ఇద్దరూ కలిసే ఉన్నారు. కూరగాయలకు బజారుకు వెళ్లి వచ్చేసరికి ఆమె బాత్రూంలోకి వెళ్లి గడియ పెట్టుకుంది. తలుపు తీయమని బతిమాలినా స్పందన లేకపోయేసరికి.. బాత్రూం వెంటిలేటర్ నుంచి చూడగా ఆమె ఉరివేసుకోవడం కనిపించింది.
అతను తలుపు బద్దలు కొట్టి లోనికి వెళ్లేలోపు హ్యాంగర్కు చీరతో ఉరేసుకుని తుదిశ్వాస విడిచింది. ఆమె మరణించడంతో తానూ ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని చేయి కోసుకున్నాడు. ఎదురుగా మృతురాలి మూడేళ్ల కుమారుడు ఏడుస్తూ కనిపించడంతో రక్తమోడుతున్న చేతికి దస్తీ కట్టుకుని నేరుగా ఠాణాకు వెళ్లి విషయం తెలిపాడు. సోమవారం నాగోలు చేరుకున్న మృతురాలి కుటుంబసభ్యులు, బంధువులు అనిల్ను కఠినంగా శిక్షించాలని ఠాణా ముందు బైఠాయించారు.