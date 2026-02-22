పాత కక్షలు... వ్యాపారిని హత్య చేసి పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టారు.. ఎక్కడ?
హైదరాబాద్ నగరంలో దారుణం జరిగింది. టోలిచౌకీకి చెందిన వ్యాపారిని అహ్మద్ అమీర్ని హత్య చేసి పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించారు. పాత కక్షల కారణంగా ఈ దారుణానికి పాల్పడినట్టు సమాచారం. దీనిపై స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, రాజేంద్ర నగర పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని హిమాయత్ సాగర్ సమీపంలో శనివారం రాత్రి పాక్షికంగా కాలిపోయిన స్థితిలో ఓ యువకుడి మృతదేహం లభ్యమైంది. స్థానికులు మృతదేహాన్ని గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే రాజేంద్ర నగర్ పోలీసులు, క్లూస్ టీమ్తో ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని కీలక ఆదారాలు సేకరించారు.
మృతుడిని టోలిచౌకి ప్రాంతానికి చెందిన వ్యాపారి మహ్మద్ అమీర్గా పోలీసులు గుర్తించారు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తుు పథకం ప్రకారమే అమీన్ను హత్య చేసి ఆ తర్వాత ఆధారాలు లేకుండా చేసేందుకు పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించారని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా ఆస్పత్రి తరలించారు. పాత కక్షలు లేదా ఇతర కారణాల వల్ల ఈ హత్య జరిగిందా అనే కోణాల్లో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.