సిద్ధిపేట జిల్లాలో క్యూనెట్ మోసానికి మరో యువకుడు ఆత్మహత్య
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సిద్ధిపేట జిల్లాలో క్యూనెట్ మోసానికి ఓ యువకుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. మోసపూరిత మల్టీ లెవల్ మార్కెటింగ్ (ఎంఎల్ఎం)తో జిల్లాలోని వేలూరు గ్రామానికి చెందిన హరికృష్ణ అనే యువకుడు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. ఇది స్థానికంగా తీవ్ర విషాదం మిగిల్చింది. ఈ ఘటనపై హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
దీనిపై ఆయన స్పందిస్తూ, క్యూనెట్ వంటి ఎంఎల్ఎం సంస్థలు సమాజాంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయని, అధిక లాభాల ఆశ చూపి యువతను ఆర్థికంగా నాశనం చేసి కుటుంబాలను చిన్నాభిన్నం చేస్తున్నాయి. ఇది సమాజానికి పెను ముప్పు అని హెచ్చరించారు. ఇలాంటి మోసపూరిత సంస్థల బారినపడి యువత తమ భవిష్యత్ను నాశనం చేసుకోవద్దని ఆయన సూచించారు.
హరికృష్ణ ఆత్మహత్య కేసులో సిద్ధిపేట కమిషనరేట్ పోలీసులు చేపట్టిన దర్యాప్తును కమిషనర్ సజ్జనార్ స్పందించారు. ఈ కేసులో వేగంగా స్పందించి ఇద్దరు నిందితులను అరెస్టు చేయడంపై పోలీసులు అభినందనలు తెలిపారు. బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం చేసే దిశగా పోలీసులు చేస్తున్న కృషి అభినందనీయమన్నారు.
గతంలో వీసీ సజ్జనార్ ఇలాంటి అనేక మల్టీ లెవల్ మార్కెటింగ్ మోసాలపై ఉక్కుపాదం మోపిన విషయం తెల్సిందే. యువత, నిరుద్యోగులు, సులభంగా డబ్బు సంపాదించవచ్చనే మాయమాటలను నమ్మి ఇలాంటి స్కీముల్లో చేరి జీవితాలను నాశనం చేసుకోవద్దని నిపుణులు హెచ్చరించారు.