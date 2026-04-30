నా జీతం రూ. 2 లక్షలు, నా భార్యకు ముగ్గురితో ఎఫైర్, అందుకే చనిపోతున్నా
గత ఫిబ్రవరి నెలలో హైదరాబాదులోని హుస్సేన్ సాగరులో దూకి సీతారాం అనే టెక్కీ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అతడు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం వెనుక కారణాలు ఏమిటన్నది పోలీసులు దర్యాప్తు చేయగా విస్తుపోయే వాస్తవాలు వెలికి వచ్చాయి. సీతారం తన ఆత్మహత్యకు దారి తీసిన పరిస్థితులను 19 పేజీల లేఖలో రాసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అందులో అతడు తన భార్య ప్రవర్తన, ఆమె వివాహేతర సంబంధాల గురించి ప్రస్తావించాడు.
సోషల్ మీడియాలో పరిచయమైన ఓ వ్యక్తితో తన భార్య రేణుక వెళ్లిపోయిందనీ, ఆమెకి ముగ్గురు వ్యక్తులతో వివాహేతర సంబంధాలు వున్నట్లు తెలుసుకున్నాని పేర్కొన్నాడు. ఆ ముగ్గురు వ్యక్తులతో ఏకాంతంగా గడిపిన సమయాల్లో ఆ దృశ్యాలను రికార్డు చేసిందనీ, వాటిని రమణ అనే వ్యక్తి ఇన్ స్టాగ్రాంలో పోస్ట్ చేయడంతో నిజం తెలిసిందని రాసాడు. దీనితో తన భార్య రేణుకను ఆ అక్రమ సంబంధాలపై ప్రశ్నించినందుకు ఆత్మహత్య చేసుకుంటానంటూ తననే బెదిరించిందనీ, దానితో ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయ స్థితికి వెళ్లిపోయినట్లు పేర్కొన్నాడు.
నెలకు రూ. 2 లక్షల జీతం ఆర్జిస్తూ భార్యను అపురూపంగా చూసుకున్న తనకు ఆమె ముగ్గురితో ఎఫైర్ పెట్టుకుని తన జీవితాన్ని నాశనం చేసిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేసాడు. ఈ బాధను భరించలేకే ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు లేఖలో పేర్కొన్నాడు. ఈ లేఖను వాంగ్మూలంగా స్వీకరించిన పోలీసులు రేణుకతో పాటు ఆమెతో సంబంధం కలిగి వున్న వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేసి రిమాండుకు తరలించారు.