యువకుడితో అక్రమ సంబంధం : భర్తను చంపి గుండెపోటుతో చనిపోయినట్టుగా భార్య కట్టుకథ
ఓ వివాహిత ఓ యువకుడితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది. ఈ విషయం తెలిసిన భర్త .. భార్యను పలుమార్లు మందలించాడు. అయినా ఆమె తీరు మార్చుకోకపోగా, తమ బంధానికి అడ్డుగా ఉన్న భర్తను తొలగించుకోవాలని ప్లాన్ చేసింది. తన పథకంలో భాగంగా, ప్రియుడు, మరోవ్యక్తి సాయంతో భర్తను కడతేర్చింది. ఆ తర్వాత తన భర్త గుండెపోటుతో చనిపోయాడంటూ కట్టుకథ అల్లి, చివరకు పోలీసులకు చిక్కింది. ఈ దారుణ ఘటన హైదరాబాద్ నగరంలోని మేడిపల్లిలో జరిగింది.
పోలీసుల కథనం మేరకు... కర్ణాటకలోని బెంగళూరుకు చెందిన వి.జె.అశోక్ (45), జె.పూర్ణిమ (36)లకు 2011లో వివాహమైంది. వీరికి కుమారుడు(12) ఉన్నాడు. బోడుప్పల్లోని ఈస్ట్ బృందావన్ కాలనీలో నివసిస్తున్నారు. యంనంపేటలోని ఓ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో లాజిస్టిక్స్ మేనేజర్గా అశోక్ పని చేస్తున్నాడు. పూర్ణిమ ఇంటి వద్దే ప్లేస్కూల్ నిర్వహిస్తోంది.
అయితే, గతంలో బోడుప్పల్లోనే మరో ప్రాంతంలో నివాసముంటున్న సమయంలో ఏపీలోని ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన నిర్మాణ కూలీ పాలేటి మహేశ్(22)తో పూర్ణిమకు వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. దీంతో భార్యను అశోక్ మందలించాడు. తమ నివాసాన్ని ఈస్ట్ బృందావన్ కాలనీకి మార్చాడు. అయినా పూర్ణిమ, మహేశ్ వివాహేతర సంబంధం ఆగకపోవడంతో.. భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు జరిగాయి.
ఈ క్రమంలో భర్తను కడతేర్చాలని పూర్ణిమ నిర్ణయించుకుని... మహేశ్ సహకారం కోరింది. అతడు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన తన స్నేహితుడు భుక్యా సాయికుమార్(22) సాయం కోరాడు. ఈ నెల 11న సాయంత్రం అశోక్ కళాశాల నుంచి ఇంటికి రాగా అతడిని మహేశ్, సాయికుమార్ కొట్టి కిందపడేశారు. పూర్ణిమ, సాయి గట్టిగా పట్టుకోగా.. మహేశ్ మూడు చున్నీలను మెడకు బిగించి ఊపిరాడకుండా చేశాడు. చనిపోయాడని నిర్ధారించుకున్న అనంతరం మహేశ్, సాయి వెళ్లిపోయారు.
ఆ తర్వాత ఈ హత్య నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఓ కట్టుకథ అల్లింది. తన భర్త గుండెపోటుతో చనిపోయాడని పోలీసులతో పాటు బంధువులను కూడా నమ్మించే ప్రయత్నం చేసింది. అయితే, అశోక్ శరీరంపై గాయాలు ఉండటంతో పోలీసులకు అనుమానం వచ్చింది. పైగా పూర్ణిమ ప్రవర్తన కూడా సందేహాస్పదంగా ఉంది. దీంతో పోలీసులు అశోక్ ఇంటి పరిసరరాల్లోని సీసీటీవీ కెమెరాలను పరిశీలించగా, అశోక్ మృతి చెందిన రోజున సాయికుమార్, మహేశ్లు వచ్చి వెళ్లినట్టు తేలింది. దీంతో వారిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా, నేరాన్ని అంగీకరించడంతో ముగ్గురుని అరెస్టు చేశారు. కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు.