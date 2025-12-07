ఇంటి దొంగను ఈశ్వరుడైనా పట్టుకోలేడు అన్నది పాత సామెత... ఇపుడు అంతా రివర్స్...
ఇంటి దొంగను ఈశ్వరుడు కూడా పట్టుకోలేడు అన్నది పాత సామెత. కానీ ఇపుడు అంతా రివర్స్. ఇంటికి దొంగను కూడా పట్టుకోవచ్చు. ఇలాంటి ఆసక్తికర చోరీ ఘటన హైదరాబాద్ నగరంలోని టోలిచౌకి ఠాణా పరిధిలో జరిగింది. ఓ చెల్లెలు తోబుట్టువు అయిన అక్క ఇంటికే కన్నం వేసింది. మరో సోదరి భర్తతో కలిసి ఈ పాడుపనికి పాల్పడింది. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు అసలు సూత్రధారిని చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
ఎన్ఎస్ఎఫ్ కాలనీకి చెందిన షేక్ నజీర్ కెనడాలో ఉంటున్నాడు. నవంబరు 22న అతని భార్య ఫర్హీన్బేగం మలక్పేటలోని తల్లి ఇంటికి వెళ్లి 24వ తేదీన తిరిగొచ్చింది. 25న బీరువా తెరిచి చూడగా.. 4.5 తులాల బంగారు, 50 తులాల వెండి ఆభరణాలతోపాటు రూ.5 వేల నగదు కనిపించలేదు.
దీంతో ఆమె టోలిచౌకి పోలీసులను ఆశ్రయించారు. దర్యాప్తులో బాధితురాలి సొంత చెల్లితోపాటు మరో సోదరి భర్త చోరీ చేసినట్లు గుర్తించారు. చెల్లి రుహీనా బేగం, మరిది మహ్మద్ రజాక్ను రిమాండ్కు తరలించారు. తల్లి ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు బాధితురాలి బ్యాగులో నుంచి తాళాలు చోరీ చేసి బావతో కలిసి దొంగతనానికి ఒడిగట్టినట్టు తేలింది.