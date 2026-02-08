ప్రియురాలితో వీడియో కాల్లో మాట్లాడుతూ ఉరేసుకున్న ప్రియుడు.. ఎక్కడ?
హైదరాబాద్ నగరంలోని బోడుప్పల్లో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ యువకుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. తన ప్రియురాలితో వీడియో కాల్లో మాట్లాడుతూ ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు. ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఫ్యానుకు ఉరేసుకున్నాడు. ఈ విషయాన్ని అతడి స్నేహితులకు తెలియజేయగా వారు హుటాహుటిన వెళ్లి ఆ యువకుడుని ఆస్పత్రికి తరలించగా, అక్కడ చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. మృతుడి తండ్రి ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
పోలీసుల కథనం మేరకు... బోడుప్పల్ అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం ప్రాంతంలో నివసించే ఓ ప్రైవేటు ఉద్యోగి కుమారుడు స్థానిక ప్రభుత్వ ఐటీఐ కళాశాలలో చదువుతున్నాడు. ప్రస్తుతం మేడిపల్లిలోని ఓ కార్ల షోరూమ్లో ప్రాక్టికల్ శిక్షణ పొందుతున్నాడు. ఈ నెల 5వ తేదీ రాత్రి బాలుడి తల్లిదండ్రులకు షాపింగ్ కోసం బయటకు వెళ్లారు. ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న ఆ యువకుడు. తాను ప్రేమించిన అమ్మాయికి వీడియో కాల్ చేసి ఆమెతో మాట్లాడుతూనే చున్నీతో ఫ్యానుకు ఉరి వేసుకున్నాడు. ఈ ఘటనతో ఆందోళన చెందిన ఆ యువతి వెంటన అతడి స్నేహితులకు సమాచారం చేరవేసింది.
వారు హుటాహుటిన బాలుడి ఇంటికి చేరుకోగా, అప్పటికే ఆ యువకుడు ఉరికి వేలాడుతున్నాడు. వెంటనే కిందకు దించి సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించగా, అక్కడ చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు విడిచాడు. సమాచారం తెలుసుకున్న మేడిపల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.