సంబంధిత వార్తలు
- హైదరాబాద్ - విజయవాడ హైవేపై ఘోర ప్రమాదం.. నలుగురి మృతి
- జూలై 5, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంటుందంటే?
- Revanth Reddy 20 Years: మిడ్జిల్ ప్రజలు నాటిన మొక్క.. మహా వృక్షమైంది.. రేవంతన్న (video)
- సచిన్ టెండూల్కర్ రికార్డును బ్రేక్ చేసిన వైభవ్ సూర్యవంశీ (video)
- హైదరాబాద్లో డౌన్లోడ్ స్పీడ్లో జియో అగ్రస్థానం: ట్రాయ్ నివేదిక వెల్లడి
ఏడు అడుగులు వేసిన భర్త వదిలేస్తే.. ఆసరాగా ఉంటామన్న సన్నిహితులు మోసం చేశారు.... అందుకే...
ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న వ్యక్తి భార్య గర్భందాల్చిన తర్వాత పిల్లలుంటే కలిసి జీవించలేనని చెప్పి మోసం చేశాడు. దీంతో ఒంటరిగా మిగిలిపోయిన ఆ మహిళ... ఒంటరితనాన్ని అసరాగా తీసుకుని దగ్గరకు చేరదీసిన స్నేహితులు, సన్నిహితులు మోసం చేశారు. దీంతో ఇటు కన్నవారికి, అటు భర్త, స్నేహితులకు దూరమై, ఒంటరితనాన్ని జీవించలేని ఆమె ప్రాణాలు తీసుకుంది. మృతురాలు రేణుక (26). హైదరాబాద్ నగరంలోని లంగర్ హౌస్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని గ్రాండ్ లాడ్జిలో బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. పోలీసులు వెల్లడించిన ఈ కేసు వివరాలను పరిశీలిస్తే...
అల్వాల్ ప్రాంతానికి చెందిన రేణుక ప్రాథమిక విద్య సమయంలో చదువు ఆపేసింది. హోటల్లో పనిచేస్తుండగా పాతబస్తీకి చెందిన శివతో పదేళ్ల క్రితం పరిచయమై ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. గర్భం దాల్చాక శివ నుంచి వేధింపులు ఎక్కువయ్యాయి. ఇప్పుడే పిల్లలు వద్దు... అబార్షన్ చేయించుకోవాలని రేణుకపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చాడు. బిడ్డ కావాలని నిర్ణయించుకున్న ఆమె ఆయనకు దూరమైంది. ఎనిమిదేళ్ల బాబుతో ఒంటరి జీవితం గడుపుతోంది. తల్లిదండ్రులూ ఈమెకు దూరంగా ఉంటున్నారు. నాలుగేళ్లుగా కూకట్పల్లిలోని పబ్బులో డ్యాన్సర్గా పనిచేస్తూ జీవిస్తోంది.
ఈ నేపథ్యంలో తరచూ పబ్బుకు వచ్చే గోల్కొండ ప్రాంతానికి చెందిన ఫారూఖ్(35)తో ఆమెకు పరిచయం ఏర్పడింది. ఇద్దరు కలిసి సన్నిహితంగా మెలిగేవారు. తను మానసికంగా వేదన భరించలేకపోతున్నానని, ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని సన్నిహితులతో పదేపదే చెప్పేది. ఈ క్రమంలో గురువారం ఉదయం రేణుక, ఫారూఖ్లు హోటల్ గ్రాండ్ లాడ్జీలో దిగి ఇద్దరు కలిసి మద్యం తాగారు. రాత్రి 10.30 గంటల సమయంలో ఫారూఖ్ హోటల్లోంచి బయటికి వెళ్లాడు.
ఫారూఖ్ బయటికి వెళ్లాక రేణుక గదిలో ఒంటరిగానే ఉంది. అర్థరాత్రి 12.30కు స్నేహితురాలు సత్యవాణికి ఫోన్చేసి ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని చెప్పింది. తరచూ రేణుక ఇలానే మాట్లాడుతుండడంతో ఆమె సీరియస్గా తీసుకోలేదు. వెంటనే వీడియో కాల్చేసి నేను చనిపోతున్నాను అంటూ ఫ్యాన్వైపు చూపించింది. భయంతో వణికిపోయిన సత్యవాణి తమ స్నేహితుడైన ఫారూఖ్కు ఫోన్ చేసి రేణుక ఆత్మహత్య చేసుకుంటోందని చెప్పింది.
ఆయన వెంటనే అక్కడికి వెళ్లి పరిశీలించగా ఉరేసుకుని కనిపించింది. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఫారూఖ్ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. రేణుక మరో ఏడుగురితో సన్నిహితంగా ఉండేదని విచారణలో తేలడంతో పోలీసులు వారినీ విచారించారు. సత్యవాణి నుంచి మరిన్ని వివరాలు రాబట్టేందుకు పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
రుక్మిణీ వసంత్ అదుర్స్.. ఇదే అసలు గోట్ పర్మార్మెన్.. వీడియో వైరల్ (Video)
కన్నడ నటి రుక్మిణీ వసంత్ ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్లో వుంది. ఇదేదో సినిమా హిట్ వల్ల కాదు. ఆమె మేకను ఇమిటేట్ చేయడం వల్ల సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో రుక్మిణి తన టాలెంట్ను చూపెట్టారు. మేక అరుపును అచ్చం అలాగే అనుకరిస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఆమె అరుపుకు స్పందించిన ఓ మేక కూడా వెంటనే రిప్లై ఇవ్వడంతో అక్కడున్న వారంతా నవ్వుల్లో మునిగిపోయారు. ఇంకా ఆ మేక షాకయ్యేలా ఆమె వాయిస్ వుండటం నెటిజన్లను సైతం ఆశ్చర్యపరిచింది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
Peddi OTT: రామ్ చరణ్ బ్లాక్బస్టర్ పెద్ది ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడాలి !
గత నెలలో బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లు సాధించిన రామ్ చరణ్ బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం పెద్ది, ఇప్పుడు ఓటీటీలో విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. విమర్శకుల నుండి మిశ్రమ సమీక్షలు వచ్చినప్పటికీ, మరియు జాన్వీ కపూర్ పాత్ర చుట్టూ చాలా వివాదాలు ఉన్నప్పటికీ, పెద్ది బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయవంతంగా ప్రయాణించి, 2026లో అతిపెద్ద బ్లాక్బస్టర్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇప్పుడు, ఈ సినిమా ఓటీటీ విడుదల అధికారికంగా ప్రకటించబడింది.
Thiruveer : ప్రాణాయామం చేస్తూ మెలోడీ సాంగ్ తో తిరువీర్, ఐశ్వర్య రాజేష్
హీరో తిరువీర్, హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేష్ జంటగా నటించిన విలేజ్ ఎంటర్టైనర్ 'ఓ.! సుకుమారి'. భరత్ దర్శన్ ఈ మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. గంగా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై మహేశ్వర రెడ్డి మూలి ఈ సినిమాని నిర్మిస్తున్నారు. 'శివం భజే' తర్వాత ఈ బ్యానర్ లో రూపొందుతన్న చిత్రమిది. జూలై 17న ఈ సినిమాను గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్స్, టీజర్, సాంగ్ కి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
Samantha: సోనీ లివ్ లో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్తో కొత్త హిస్టరీని క్రియేట్ చేయబోతోన్న సమంత
సమంత ప్రస్తుతం బ్లాక్ బస్టర్ హిట్తో దూసుకుపోతున్నారు. ఈక్రమంలో సమంత మరో అద్భుతమైన అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నారు. క్రియేటివ్ కంటెంట్ కోసం సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలను తీసుకుంటూ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ల్లో సమంత భాగమవుతున్నారు. అతి పెద్ద ఓటీటీ మాధ్యమాల్లో ఒకటైన సోనీ లివ్ తమిళంలో ఓ కొత్త ప్రాజెక్ట్ను స్టార్ట్ చేస్తోంది. అందులో సమంత ప్రధాన పాత్రలో మెప్పించనుండటం విశేషం. ఈ మేరకు సోనీ లివ్ తమిళ్ క్రేజీ అనౌన్స్మెంట్ చేసింది. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన వివరాల్ని నిర్మాతలు వివరాలను గోప్యంగా ఉంచారు.
డా. శివరాజ్కుమార్, డాలీ ధనంజయ చిత్రం 666 ఆపరేషన్ డ్రీమ్ థియేటర్ టీజర్
డా. శివరాజ్కుమార్, డాలీ ధనంజయ చిత్రం '666 ఆపరేషన్ డ్రీమ్ థియేటర్. నేడు బెంగుళూరులో టీజర్ని ప్రదర్శించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సినిమాలో నటించిన ఇతర నటీనటులతో పాటు డా. శివరాజ్కుమార్, డాలీ ధనంజయ, ప్రియాంక మోహన్, అదితి బాలన్, దర్శకుడు హేమంత్ ఎం.రావు, నిర్మాత వైశాక్ జె గౌడ, ఛాయాగ్రాహకుడు అద్వైత గురుమూర్తి, సంగీత దర్శకుడు చరణ్ రాజ్, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ విశ్వాస్ కశ్యప్ పాల్గొన్నారు.