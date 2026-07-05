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  4. I have a gift for you : 26-year-old woman found dead in Hyderabad hotel; boyfriend detained
Written By ఠాగూర్

ఏడు అడుగులు వేసిన భర్త వదిలేస్తే.. ఆసరాగా ఉంటామన్న సన్నిహితులు మోసం చేశారు.... అందుకే...

dancer renuka
BY: ఠాగూర్
Publish: Sun, 5 Jul 2026 (10:41 IST) Updated: Sun, 5 Jul 2026 (10:34 IST)
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ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న వ్యక్తి భార్య గర్భందాల్చిన తర్వాత పిల్లలుంటే కలిసి జీవించలేనని చెప్పి మోసం చేశాడు. దీంతో ఒంటరిగా మిగిలిపోయిన ఆ మహిళ... ఒంటరితనాన్ని అసరాగా తీసుకుని దగ్గరకు చేరదీసిన స్నేహితులు, సన్నిహితులు మోసం చేశారు. దీంతో ఇటు కన్నవారికి, అటు భర్త, స్నేహితులకు దూరమై, ఒంటరితనాన్ని జీవించలేని ఆమె ప్రాణాలు తీసుకుంది. మృతురాలు రేణుక (26). హైదరాబాద్ నగరంలోని లంగర్ హౌస్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని గ్రాండ్ లాడ్జిలో బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. పోలీసులు వెల్లడించిన ఈ కేసు వివరాలను పరిశీలిస్తే... 
 
అల్వాల్‌ ప్రాంతానికి చెందిన రేణుక ప్రాథమిక విద్య సమయంలో చదువు ఆపేసింది. హోటల్‌లో పనిచేస్తుండగా పాతబస్తీకి చెందిన శివతో పదేళ్ల క్రితం పరిచయమై ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. గర్భం దాల్చాక శివ నుంచి వేధింపులు ఎక్కువయ్యాయి. ఇప్పుడే పిల్లలు వద్దు... అబార్షన్‌ చేయించుకోవాలని రేణుకపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చాడు. బిడ్డ కావాలని నిర్ణయించుకున్న ఆమె ఆయనకు దూరమైంది. ఎనిమిదేళ్ల బాబుతో ఒంటరి జీవితం గడుపుతోంది. తల్లిదండ్రులూ ఈమెకు దూరంగా ఉంటున్నారు. నాలుగేళ్లుగా కూకట్‌పల్లిలోని పబ్బులో డ్యాన్సర్‌గా పనిచేస్తూ జీవిస్తోంది.
 
ఈ నేపథ్యంలో తరచూ పబ్బుకు వచ్చే గోల్కొండ ప్రాంతానికి చెందిన ఫారూఖ్‌(35)తో ఆమెకు పరిచయం ఏర్పడింది. ఇద్దరు కలిసి సన్నిహితంగా మెలిగేవారు. తను మానసికంగా వేదన భరించలేకపోతున్నానని, ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని సన్నిహితులతో పదేపదే చెప్పేది. ఈ క్రమంలో గురువారం ఉదయం రేణుక, ఫారూఖ్‌లు హోటల్‌ గ్రాండ్‌ లాడ్జీలో దిగి ఇద్దరు కలిసి మద్యం తాగారు. రాత్రి 10.30 గంటల సమయంలో ఫారూఖ్‌ హోటల్‌లోంచి బయటికి వెళ్లాడు. 
 
ఫారూఖ్‌ బయటికి వెళ్లాక రేణుక గదిలో ఒంటరిగానే ఉంది. అర్థరాత్రి 12.30కు స్నేహితురాలు సత్యవాణికి ఫోన్‌చేసి ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని చెప్పింది. తరచూ రేణుక ఇలానే మాట్లాడుతుండడంతో ఆమె సీరియస్‌గా తీసుకోలేదు. వెంటనే వీడియో కాల్‌చేసి నేను చనిపోతున్నాను అంటూ ఫ్యాన్‌వైపు చూపించింది. భయంతో వణికిపోయిన సత్యవాణి తమ స్నేహితుడైన ఫారూఖ్‌కు ఫోన్‌ చేసి రేణుక ఆత్మహత్య చేసుకుంటోందని చెప్పింది. 
 
ఆయన వెంటనే అక్కడికి వెళ్లి పరిశీలించగా ఉరేసుకుని కనిపించింది. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఫారూఖ్‌ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. రేణుక మరో ఏడుగురితో సన్నిహితంగా ఉండేదని విచారణలో తేలడంతో పోలీసులు వారినీ విచారించారు. సత్యవాణి నుంచి మరిన్ని వివరాలు రాబట్టేందుకు పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.  
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ఠాగూర్

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