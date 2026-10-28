తలుపు తీసే వుంచా, మా ఆయన గుర్రుపెట్టి నిద్రపోతున్నాడు, చంపేయ్: జిమ్ ట్రైనర్తో భార్య
భార్య ఆరోగ్యంగా వుండాలని, ఆమెను జిమ్కి పంపడమే అతడి ప్రాణం మీదికి వచ్చింది. ఆరోగ్యం కోసం జిమ్ కి పంపితే... జిమ్ ట్రైనరుతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుని భర్త హత్యకే ప్లాన్ చేసింది సదరు వివాహిత. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ ఘజియాబాదుకి చెందిన 35 ఏళ్ల శశాంక్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి. ఇతడికి 32 ఏళ్ల ప్రియ అనే భార్య, మూడేళ్ల కుమార్తె వుంది. ఇదిలావుంటే శశాంక్ కి ఆరోగ్యంపైన శ్రద్ధ ఎక్కువ. అందుకని భార్యను వ్యాయామం చేస్తుండాలని చెప్పేవాడు. ఈ క్రమంలో ప్రియ స్థానిక జిమ్లో జాయిన్ అయ్యింది.
జిమ్ సెంటర్లో శిక్షణ ఇచ్చే 30 ఏళ్ల ప్రతాప్ సింగ్ను చూసి మోజు పడింది. అది కాస్తా వివాహేతర సంబంధానికి దారి తీసింది. గత నెలలో ఈ విషయం భర్తకు తెలియడంతో ఇంట్లో గొడవ అయ్యింది. అంతేకాకుండా ప్రస్తుతం వుంటున్న ఇల్లు ఖాళీ చేసి భార్య ప్రియను తీసుకుని దూరంగా వెళ్లిపోవాలని అతడు నిర్ణయించుకున్నాడు. ఈ నిర్ణయం నచ్చని ప్రియ తన భర్త హత్యకు ప్లాన్ చేసింది. ఆ ప్లాన్ ప్రకారం సోమవారం ఉదయం ఇంటికి తాళం వేయకుండా జిమ్ సెంటరుకి వెళ్లింది.
అక్కడికి వెళ్లి ప్రతాప్కి ఫోన్ చేసి... ఇంటికి తాళం వేయలేదనీ, తన భర్త గాఢ నిద్రలో గురకపెట్టి నిద్రిస్తున్నాడనీ, వెళ్లి చంపేయమంటూ అతడికి చెప్పింది. దాంతో ప్రతాప్ మెల్లగా శశాంక్ గదిలోకి దూరి కత్తితో అతడిపై దాడి చేసాడు. ఐతే వెంటనే నిద్ర మేల్కొన్న శశాంక్ అతడిని నిలువరించాడు. అరుపులు విని పక్కనే నిద్రిస్తున్న కుమార్తె నిద్రలేచి భయంతో ఏడ్చింది. శశాంక్ అరుపులు, కుమార్తె ఏడుపు విని ఇరుగుపొరుగువారు వచ్చేసారు. ప్రతాప్ పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించగా స్థానికులు అతడిని పట్టుకున్నారు. తీవ్రగాయాలపాలైన శశాంక్ ను ఐసీయులో చేర్చి చికిత్స చేస్తున్నారు. ప్రియ, ప్రతాప్ ఇద్దరినీ అరెస్ట్ చేసి రిమాండుకి తరలించారు.