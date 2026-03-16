మీ అమ్మాయి ఎవడితోనో తిరుగుతోంది: పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేసిన వరుడు, వధువు సూసైడ్
చూసినవన్నీ నిజం కావని అంటుంటారు చాలామంది. ఆ యువకుడు తను పెళ్లాడబోయే యువతి ఆమె ఉద్యోగం చేసే కార్యాలయంలో సహోద్యోగులతో నవ్వుతూ వుండటాన్ని చూసాడు. అంతే... అనుమానం పెంచుకున్నాడు. తను పెళ్లాడబోయే యువతికి ఆల్రెడీ వేరొకరితో సంబంధం వుందని నిర్ణయించుకున్నాడు. దాంతో తను కాబోయే భార్యను పెళ్లాడనంటూ అడ్డం తిరిగాడు. దీనితో తీవ్ర అవమానభారంతో ఆ యువతితో పాటు ఆమె తల్లి కూడా ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఈ విషాదకర ఘటన బాపట్ల జిల్లా ద్రోణాదులలో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
బాపట్ల జిల్లా ద్రోణాదులలోని బీసీ కాలనీలో శ్రీనివాసరావు, సుజాత దంపతులకు ఇద్దరు సంతానం. కుమారుడు అమెరికాలో ఉద్యోగం చేస్తుండగా కుమార్తె దివ్య హైదరాబాదులో గత మూడేళ్లుగా సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తోంది. ఈమెకి మార్టూరుకి చెందిన శేషుబాబు అనే యువకుడితో గత ఏడాది డిశెంబరులో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. శేషుబాబు కూడా హైదరాబాదులోనే ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. ఈ మార్చి నెలలో వివాహం జరగాల్సి వుండగా శేషుబాబు తను పెళ్లాడబోయే దివ్యతో సహా కుటుంబ సభ్యులకు కబురు పంపాడు. వారితో ఏదో మాట్లాడాలని చెప్పాడు.
దివ్య కుటుంబం అతడి ఇంటికి వెళ్లాక... దివ్య క్యారెక్టర్ మంచిది కాదంటూ వారికి షాకిచ్చాడు. దివ్య మరెవరితోనో తిరుగుతోందనీ, హైదరాబాదులో ఆమెను తను రహస్యంగా అనుసరించి తెలుసుకున్నానంటూ తన సెల్ ఫోన్లో వున్న ఫోటోలను, ఆమెకి చెందిన కొన్ని వీడియోలను చూపించాడు. దాంతో దివ్య షాక్ తిన్నది. తీవ్ర అవమానభారంతో కుంగిపోయింది. సహోద్యోగులతో స్వతంత్రంగా వుండటాన్ని అతడు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాడని తల్లివద్ద విలపించింది.
ఈ అవమానం తట్టుకోలేక తల్లీకూతుళ్లిద్దరూ ఎలుకల మందుతో పాటు గడ్డిమందు కూడా తాగేసారు. అనంతరం అపస్మారకంలోకి వెళ్లిపోయారు. వీరిని గమనించిన శ్రీనివాసరావు వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స చేయించాడు. ఐతే వారి పరిస్థితి విషమించి ఇద్దరూ మృతి చెందారు. ఈ ఘటనపై శ్రీనివాసరావు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.