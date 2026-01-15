కొన ఊపిరితో ఉన్న కన్నతల్లిని బస్టాండులో వదిలేసిన కుమార్తె
తెలంగాణ రాష్ట్రం గద్వాల జిల్లాలో సంక్రాంతి పండుగ పూట మానవత్వం మంట కలిసిపోయింది. కొనఊపిరితో ఉన్న కన్నతల్లిని కుమార్తె ఆర్టీసీ బస్టాండులో వదిలివేసి వెళ్లింది. ఈ హృదయవిదారక ఘటన బుధవారం రాత్రి చోటుచేసుకుంది.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, మండలంలోని పెద్ద ఆముదాలపాడుకి చెందిన పుణ్యావతి (62), రామిరెడ్డి దంపతులకు కుమార్తె కవిత ఉన్నారు. రామిరెడ్డి కొన్నేళ్ల కిందట మృతి చెందారు. కవిత భర్త శ్రీనివాసరెడ్డి గతంలో ఆటో డ్రైవర్గా పనిచేసేవారు. 14 ఏళ్ల కిందట భర్త శ్రీనివాసరెడ్డి, తన తల్లి పుణ్యావతితో కలిసి కవిత మానవపాడుకు వచ్చి అద్దె ఇంట్లో నివాసం ఉంటున్నారు. అయితే కవిత భర్త కూడా ఏడేళ్ల క్రితం మృతి చెందారు.
కొంతకాలంగా ఆమె తల్లి అనారోగ్య సమస్యలతో బాధ పడుతుండటంతో వారం కిందట చికిత్స నిమిత్తం కర్నూలులోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో వైద్యులు ఇంటికి పంపారు. ఈ క్రమంలో ఏం చేయాలో దిక్కుతోచక బుధవారం రాత్రి ఆమె కొన ఊపిరితో ఉన్న తల్లిని ఆర్టీసీ బస్టాండ్లో వదిలేసింది. కాసేపటికే పుణ్యావతి తుదిశ్వాస విడిచారు.
ఈ విషయం తెలుసుకున్న స్థానిక పోలీసులు... మృతదేహాన్ని పరిశీలించి శరీరంపై ఏమైనా గాయాలు ఉన్నాయా అనే కోణంలో పరిశీలించారు. బస్టాండ్లో ఎందుకు వదిలిపెట్టావని కుమార్తెను అడిగి తెలుసుకున్నారు. సమాచారం తెసులుకున్న గ్రామస్థులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. అనంతరం గ్రామానికి చెందిన పెద్దలతో ఎస్ఐ ఫోనులో మాట్లాడి మృతదేహాన్ని పెద్దఆముదాలపాడుకి తరలించారు.