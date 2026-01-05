Indian woman: అపార్ట్మెంట్లో ఎన్నారై యువతి హత్య.. ప్రియుడే చంపేశాడు
అమెరికాలోని మేరీల్యాండ్ రాష్ట్రంలోని ఒక అపార్ట్మెంట్లో ఒక యువ భారతీయ ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణురాలు కత్తిపోట్లకు గురై మృతి చెందిందని పోలీసులు తెలిపారు. ఆమె మాజీ ప్రియుడి కోసం అధికారులు గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించారు. ఆమె తప్పిపోయినట్లు ఫిర్యాదు చేసిన కొన్ని గంటల తర్వాత ఆమె దేశం విడిచి భారతదేశానికి వెళ్లిపోయింది.
ఎల్లికాట్ నగరానికి చెందిన 27 ఏళ్ల నికితా గొడిషాల జనవరి 3న కొలంబియాలోని తన మాజీ భాగస్వామి అర్జున్ శర్మ (26)కి చెందిన అపార్ట్మెంట్లో మరణించినట్లు హోవార్డ్ కౌంటీ పోలీసులు తెలిపారు. భారతదేశానికి చెందిన శర్మపై ఇప్పుడు మొదటి, రెండవ డిగ్రీ హత్య ఆరోపణలపై వేటు పడింది. అతను భారతదేశానికి పారిపోయాడని నిర్ధారించిన తర్వాత అతనిని గుర్తించి అరెస్టు చేయడానికి అమెరికా అధికారులు ఫెడరల్ ఏజెన్సీలతో కలిసి పనిచేస్తున్నారు.
హోవార్డ్ కౌంటీ పోలీసుల ప్రకారం, జనవరి 2న గొడిషాల కనిపించకుండా పోయిందని అర్జున్ శర్మ తెలిపారు. డిసెంబర్ 31న ట్విన్ రివర్స్ రోడ్లోని 10100 బ్లాక్లోని తన అపార్ట్మెంట్లో ఆమెను చివరిసారిగా చూశానని పోలీసులకు చెప్పాడు. అదే రోజు తర్వాత శర్మ అమెరికా నుండి భారతదేశానికి బయలుదేరినట్లు అధికారులు నిర్ధారించారని అధికారిక ప్రకటనలో తెలిపారు.
జనవరి 3న అపార్ట్మెంట్లో కత్తిపోట్లతో గొడిషాల మృతదేహాన్ని కనుగొన్నట్లు హోవార్డ్ కౌంటీ పోలీసులు తెలిపారు. డిసెంబర్ 31, నూతన సంవత్సర వేడుకల సందర్భంగా సాయంత్రం 7 గంటల తర్వాత ఆమె హత్యకు గురైందని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని, ఇప్పటివరకు ఎటువంటి కారణం గుర్తించబడలేదని దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు.