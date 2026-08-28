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  4. Indian Woman Nikitha Godishala Was Found Dead In US Flat. 8 Months Later, Killer Found In Agra
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 28 August 2026 (15:11 IST)

అమెరికాలో తెలుగు యువతి హత్య - ఆగ్రాలో టెక్కీ అరెస్టు

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Written By: ఠాగూర్
Published: Fri, 28 Aug 2026 (15:11 IST)
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అమెరికాలో హత్యకు గురైన నిఖిత కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసులో తెలంగాణ పోలీసులు కీలక నిందితుడుని అరెస్టు చేశారు. ఆగ్రాలో దాగివున్న ప్రధాన నిందితుడైన సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్‌ అర్జున్ శర్మను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆగ్రాలోని ఓ అపార్టుమెంట్‌లో దాగివుండగా పోలీసులు గుర్తించి అరెస్టు చేశారు. ఆ తర్వాత ఢిల్లీలోని పాటియాలా హౌస్‌ కోర్టులో హాజరుపరిచారు. అయితే, అగ్రరాజ్యం అభ్యర్థన మేరకు ఆ నిందితుడుని అమెరికా పోలీసులకు అప్పగించే ప్రక్రియ చేస్తున్నారు. 
 
హైదరాబాద్‌ నగరంలోని లాలాగూడ విజయపురి కాలనీకి చెందిన ఆనంద్‌ కుమార్తె నిఖిత గొడిశాల(27) ఎంఎస్‌ చదివేందుకు నాలుగేళ్ల కిందట అమెరికాకు వెళ్లారు. ఈ ఏడాది జనవరి 2న కనిపించడం లేదంటూ మాజీ రూమ్మేట్‌ అర్జున్‌ శర్మ అక్కడి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసి భారత్‌కు వచ్చేశాడు. దీంతో అనుమానం వచ్చిన పోలీసులు జనవరి 3న అతని అపార్టుమెంట్‌లో పరిశీలించగా నిఖిత మృతదేహం కుళ్లిపోయిన స్థితిలో కనిపించింది. 
 
ఆమె శరీరంపై కత్తిపోట్లు ఉన్నట్లు అమెరికా పోలీసులు తెలిపారు. గతేడాది డిసెంబరు 31నే ఆమె హత్య జరిగినట్లు ప్రాథమికంగా నిర్థారించి భారత్‌లోని నిఖిత కుటుంబసభ్యులకు సమాచారమిచ్చారు. మరోవైపు, అర్జున్‌ దేశం విడిచి పారిపోయినట్లు గుర్తించిన అమెరికా పోలీసులు భారత అధికారులను సంప్రదించారు. దీంతో తెలంగాణ పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఆగ్రాలో దాగిన అర్జున్ శర్మను అరెస్టు చేశారు. 
 
కాగా, తన కుమార్తె వద్ద అర్జున్‌ అప్పు చేశాడని, ఆ డబ్బులు ఇవ్వమని అడిగినందుకు హత్య చేశాడని నిఖిత తండ్రి ఆరోపించారు. దీనిపై హైదరాబాద్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే నిందితుడిపై పోలీసులు చీటింగ్‌ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ కేసు విచారణలో భాగంగానే అతడు ఆగ్రాలో ఉన్నట్లు తెలుసుకున్న పోలీసులు అరెస్టు చేసి కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలకు అప్పగించారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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