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  4. Indigo employee found dead after going out with a friend, was he the one who killed her?
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Monday, 16 November 2026 (18:33 IST)

స్నేహితుడితో వెళ్లి శవమై తేలిన ఇండిగో ఉద్యోగిని, హత్య చేసింది అతడేనా?

Indigo employee varsha
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (18:37 IST)
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పుణేలో ఇండిగో విమానయాన సంస్థలో టికెటింగ్ కౌంటర్ వద్ద విధులు నిర్వర్తించే వివాహిత దారుణ హత్యకు గురైంది. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. పూణె విమానాశ్రయంలోని ఇండిగో టికెట్ కౌంటర్ వద్ద చాలా ఏళ్లుగా పనిచేస్తోంది 35 ఏళ్ల వర్ష తుర్కర్. ఆమెకు రెండేళ్ల కుమార్తె ఉంది, ఆమె భర్త ఇండోర్‌లో పనిచేస్తున్నారు.
 
దీపావళి పండుగను తన పుట్టింటి వద్ద జరుపుకునేందుకు తన కుమార్తెతో కలిసి మధ్యప్రదేశ్‌లోని బాలాఘాట్ జిల్లాలో ఉన్న తన తల్లిదండ్రుల ఇంటికి వెళ్లింది వర్ష. నవంబర్ 14న, ఆమె తన స్నేహితుడు నితేష్ అగర్వాల్‌తో కలిసి వైన్‌గంగ నది వద్దకు వెళ్లింది. కొంత సమయం తర్వాత, ముగ్గురు వ్యక్తులు తమపై దాడి చేశారని వర్ష కుటుంబ సభ్యులకు నితేష్ ఫోన్ చేసి చెప్పాడు. మహారాష్ట్ర-మధ్యప్రదేశ్ సరిహద్దు ప్రాంతంలో తమపై దాడి జరిగిందని నితేష్ అగర్వాల్ పేర్కొన్నాడు.
 
కుటుంబ సభ్యులు అక్కడికి చేరుకోగా, వర్ష తీవ్ర గాయాలతో అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉంది. ఆమెను వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించగా, అప్పటికే ఆమె మరణించినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు. కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ముసుగు ధరించిన ముగ్గురు వ్యక్తులు తమపై దాడి చేసి, దోపిడీకి పాల్పడ్డారని నితేష్ పోలీసులకు చెప్పాడు. అయితే, నితేష్‌కు ఎటువంటి గాయాలు లేకపోవడంతో పోలీసులకు అతనిపై అనుమానం కలిగింది. విచారణ సమయంలో అతను పొంతన లేని సమాధానాలు చెప్పడంతో, పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మరణించిన వర్షపై పదునైన ఆయుధంతో దాడి జరిగినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలైన ETv, ETv2లో పనిచేసారు. స్వాతి సపరివారపత్రిక, సండే ఇండియన్ మ్యాగజైన్ల ఎడిటోరియర్ విభాగంలో పనిచేసారు. 2006 నుంచి వెబ్ దునియా తెలుగు సహ సంపాదకునిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. .... మరింత చదవండి
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