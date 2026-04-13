ఇంటర్ పరీక్షల్లో ఫెయిల్ - ప్రాణాలు తీసుకున్న ఆరుగురు విద్యార్థులు
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షా ఫలితాలు ఆదివారం వెల్లడయ్యాయి. ఈ ఫలితాల్లో ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థుల్లో ఆరుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రాష్ట్రంలోని మెదక్, సూర్యాపేట, ఆదిలాబాద్, మహబూబ్ నగర్, హైదరాబాద్, ఖమ్మ జిల్లాల్లో ఈ దారుణ ఘటనలు జరిగాయి.
ఆదివారం వెల్లడైన ఈ ఫలితాల్లో ఐదుగురు విద్యార్థులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. మెదక్ జిల్లాకు చెందిన చాకలి సాయిరాం (16) రెండు సబ్జెక్టుల్లో, ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందిన జూలపల్లి సౌజన్య (17) రెండు సబ్జెక్టుల్లో, మహబూబ్ నగర్కు చెందిన జక్కుల శ్రావణి రెండు సబ్జెక్టుల్లో ఫెయిల్ కావడంతో ఇళ్లలోనే ఉరేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు.
అలాగే, సూర్యాపేటకు చెందిన యడ్ల సౌజన్య (16) జువాలజీలో ఫెయిల్ కావడంతో బాత్రూంలో ఉరేసుకుంది. హైదరాబాద్ వారాసిగూడకు చెందిన కోయడ కళ్యాణి బేగం (16) నాలుగు సబ్జెక్టుల్లో ఫెయిల్ కావడంతో గుడ్ బై.. నా ఇంటర్ రిజల్ట్స్ చూడొద్దు అని సోదరుడికి మెసేజ్ పెట్టి బలవన్మరణానికి పాల్పడింది.
ఈ ఘటనల్లో ఓ విద్యార్థి కథనం మరింత హృదయ విదారకంగా ఉంది. ఫెయిల్ అవుతానని గట్టిగా నమ్మి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఫలితాలు వెల్లడయ్యాక ఆ విద్యార్థిని ఫస్ట్ క్లాస్లో ఉత్తీర్ణురాలైంది. ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన గంగదేవుల అక్షంత్ (17) పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అవుతాననే భయంతో ఫలితాలు వెల్లడికాకముందే రెండు రోజుల క్రితం రైలు కిందపడి ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు. అయితే, ఆదివారం విడుదలైన ఫలితాల్లో అక్షంత్ 347 మార్కులు సాధించి ఫస్ట్ క్లాస్లో పాసైనట్టు తేలింది. ఆన్లైన్లో కుమారుడి మార్కులు చూసిన అతని తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు.