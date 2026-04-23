ఐఆర్ఎస్ అధికారి కుమార్తెపై అత్యాచారం.. మరో 8 గంటల్లోనే పొరుగింటి మహిళపై అత్యాచారం.. సైకోనా?
ఢిల్లీలో ఒక ఐఆర్ఎస్ అధికారి కుమార్తెపై అత్యాచారం చేసి, హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రాహుల్ మీనా, కేవలం ఎనిమిది గంటల ముందే తన సొంత జిల్లా అయిన అల్వార్లో 35 ఏళ్ల పొరుగు మహిళపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. అల్వార్లో జరిగిన ఈ ఘటనలో అతని స్నేహితుడు కూడా పాలుపంచుకున్నాడు. ఫలితంగా, రాహుల్ ఒక సైకో అయి ఉండవచ్చనే అనుమానాలు తలెత్తుతున్నాయి.
రాహుల్ అల్వార్ నుండి ఢిల్లీకి 190 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి, ఆ తర్వాత అమర్ కాలనీలో నేరానికి పాల్పడిన తీరు అందరినీ షాక్కు గురిచేసింది. అతను తరచూ నేరాలు చేసేవాడా, లేక సైకోనా అని పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అతని మానసిక స్థితిని పరిశీలించడానికి ఒక మనస్తత్వవేత్తను కూడా సంప్రదిస్తున్నారు.
అయితే, ఈ ఘటనకు ముందు ఢిల్లీకి 190 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న అల్వార్లో అతను పొరుగింటి మహిళపై ఎందుకు అత్యాచారం చేశాడనే దానిపై పోలీసులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ప్రాథమిక పోలీసు విచారణలో రాహుల్ డ్రగ్స్, వీడియో గేమ్లకు బానిస అయ్యాడని తేలింది.
అతను ఐఆర్ఎస్ అధికారి పేరును అప్పుగా ఉపయోగించి గార్డులు, పొరుగువారి నుండి డబ్బు అప్పుగా తీసుకున్నాడు. దీనిపై ఫిర్యాదులు రావడంతో అతన్ని ఉద్యోగం నుండి తొలగించారు. అతను తన సొంత పరిసరాల్లోనే ఈ నేరానికి పాల్పడ్డాడు.
ఇకపోతే.. రాహుల్ మీనా హత్య చేసిన మృతురాలు చాలా చురుకైన విద్యార్థిని అని.. ఆమె యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధిస్తానని చాలా నమ్మకంగా ఉండేది. ఆమె తరచుగా బయటకు వెళ్ళేది కాదు, రాత్రి ఆలస్యంగా బయట ఉండేది కాదు. ఆమె తన క్రమశిక్షణ వల్ల అందరికీ ఇష్టమైనది. ఆమె సోషల్ మీడియాకు కూడా దూరంగా ఉండేదని బాధితురాలి పొరుగింటివారు చెప్పారు.