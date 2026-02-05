ఆకలి తట్టుకోలేక గుక్కపెట్టి ఏడ్చిన చిన్నారి.. గొంతుపిసికి చంపేసిన కన్నతండ్రి...
ఆకలిని తట్టుకోలేక ఓ చిన్నారి గుక్కపెట్టి ఏడ్చింది. దీంతో విసుగు చెందిన కన్నతండ్రి ఆ చిన్నారి గొంతు పిసికి చంపేశాడు. ఈ దారుణం పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని జలంధర్లో చోటుచేసుకుంది. ఆ సమయంలో ఆ కసాయి తండ్రి డ్రగ్స్ మత్తులో ఉన్నట్టు సమాచారం. దీనిపై చిన్నారి మేనమాన ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితుడుని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, చండీగఢ్కు చెందిన అర్విందర్ సింగ్ అనే వ్యక్తి తన భార్యాభర్తలతో కలిసి జలంధర్లోని దూరదర్శన్ ఎన్క్లేవ్లో నివాసం ఉంటున్నాడు. అర్విందర్ దినకూలీగా పనిచేస్తుంటే, ఆయన భార్య ఓ ఇంట్లో పనిమనిషిగా పనిచేస్తోంది. ఈ క్రమంలో అర్విందర్ గత కొంతకాలంగా డ్రగ్స్కు బానిసయ్యాడు. దీంతో తరచుగా ఇంట్లోనే మద్యం సేవించడం, డ్రగ్స్ తీసుకోవడం చేయసాగాడు. ఈ క్రమంలో ఈ నెల 3వ తేదీన భార్య పనికి వెళ్లగా, కూతురు నిహారిక (5)తో అర్వింద్ ఇంట్లోనే ఉన్నాడు.
మధ్యాహ్నం అర్విందర్ మద్యం సేవిస్తుండగా, కుమార్తె నిహారిక ఆకలి కోసం గుక్కపెట్టి ఏడ్చింది. తొలుత ఆమెన గద్దించాడు. అయినప్పటికీ ఆ చిన్నారి ఏడుపు ఆపకపోవడంతో విసిగిపోయిన అర్విందర్ గొంతుపిసికి చంపేశాడు. ఇంటి పని ముగించుకుని ఇంటికి వచ్చిన తల్లి ఈ ఘోరం చూసి కన్నీటిపర్యంతమైంది. దీనిపై నిహారిక మేనమామ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు.